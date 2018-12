Instagram elimina una noticia de El Mundo Today sobre una posible abdicación de Felipe VI

Instagram considera que una noticia satírica sobre una hipotética abdicación de Felipe VI podría "incitar al odio". Por este motivo, esta plataforma –propiedad de Facebook– ha decidido censurar la noticia de El Mundo Today titulada 'Felipe VI beberá durante todo el día para reunir valor y abdicar esta noche', que fue difundida a través de distintos canales el pasado 24 de diciembre.

"Instagram nos ha regalado censura por Navidad", ha lamentado Kike García de la Riva, uno de los fundadores del medio, a través de Twitter, donde ha compartido una captura de pantalla en la que se explicaba los motivos por los que Instagram decidió borrar la publicación de este periódico satírico en la que se aludía a la noticia mencionada.

No se puede negar que la monarquía es un símbolo que incita al odio. — El Mundo Today (@elmundotoday) 25 de diciembre de 2018

Según la plataforma, el post no cumplía con las normas comunitarias, ya que incluiría "contenido o símbolos que incitan al odio". En este sentido, también a través de Twitter, la propia cuenta de El Mundo Today ha respondido: "No se puede negar que la monarquía es un símbolo que incita al odio".

En el artículo en cuestión –del que solo se podían leer unas pocas frases en Instagram–, se ironizaba con que el Jefe de Estado aprovecharía "el tradicional discurso de Nochebuena para anunciar su renuncia al trono y la constitución en España de una república auténticamente democrática". "Ojalá me atreva a decir lo que tengo que decir", atribuía también El Mundo Today al monarca.

No obstante, unos días antes, el pasado viernes 21, el mismo medio difundió la noticia 'Felipe VI no dará el Mensaje de Navidad de este año porque no quiere “encasillarse”', que también fue publicada en Instagram y no ha sufrido ninguna restricción.