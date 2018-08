No, una pareja de ancianos no se escapó de una residencia para ir a un concierto de heavy metal

"Funcionó como un teléfono roto". Así explica el portavoz de la Policía de Itzehoe (Alemania) el que ha sido uno de los grandes bulos de lo que llevamos de verano: la historia de una pareja de ancianos que había decidido escaparse de su residencia para asistir al Wacken Open Air, el mayor festival mundial de heavy metal.

"Una nota de prensa de la Policía decía que dos personas mayores de una residencia del distrito de Dithmarschen estaban de camino a Wacken y no querían subirse al taxi que debía llevarles de vuelta a la residencia", explica Peter Berndt al diario El País. Fue esa nota la que fue interpretada "de forma errónea por los medios" y publicada "sin información adicional pertinente".

La noticia se propagó rápidamente por redes sociales y se publicó en medios de comunicación de todo el mundo. Algunos de ellos ya han rectificado y han publicado la "falsa historia" o el "malentendido" que impulsó el bulo.

Never too old to rock: Missing elderly men found at world’s biggest heavy metal festival https://t.co/f3vOEps4YX