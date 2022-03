Ayuso se olvida de su última foto en el Zendal de hace dos semanas para promocionar la ayuda a Ucrania

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha abierto una nueva guerra contra el Gobierno, esta vez, a cuenta de los refugiados que llegan de Ucrania tras la invasión de Putin. Ayuso quiere que los ciudadanos ucranianos que lleguen a Madrid se registren en el hospital de emergencias Enfermera Isabel Zendal, pero el Ejecutivo de Pedro Sánchez –competente en la materia– ya había habilitado en Pozuelo un centro de acogida de refugiados en un edificio que pertenece al Ministerio de Seguridad Social y Migraciones, donde una vez registrados se les concede el permiso de residencia.

Preguntada por ello en una entrevista en Antena 3, la presidenta madrileña ha asegurado que el único afán del Gobierno es ir contra el hospital de emergencias porque es el “azote del Gobierno” y hacerse “la foto”. “Yo ni siquiera he ido al Zendal a hacerme una foto”, ha asegurado la presidenta madrileña. Una afirmación que desmiente la hemeroteca. La realidad es que Ayuso acudió hace justo dos semanas, el 7 de marzo, al hospital de emergencias acompañada del embajador de Ucrania y el consejero de Presidencia, Enrique López, para hacerse, precisamente, una foto con el operativo logístico y asistencial para los refugiados de Ucrania con el Hospital Zendal como epicentro para canalizar las ayudas.

“Como es el Zendal, un hospital público que se ha creado para emergencias y pandemias que ha asombrado al mundo, y como es el azote del Gobierno y de la izquierda, lo tienen una y otra vez que boicotear cuando no atacar, ya por eso se niegan”, ha asegurado sobre el rechazo del Gobierno de su oferta para que los refugiados pasen y se registren en el hospital de pandemias donde quiere hacerles un chequeo médico.

“Nos dicen que está funcionando francamente bien, que ustedes han querido crear uno en paralelo en el hospital Zendal, que esto no tiene ningún sentido porque es algo estatal y no autonómico, que no acaban de entender por qué en Madrid es un problema cuando en el resto de las comunidades no lo hay”, ha respondido Susana Griso a la insistencia de Ayuso.

Las palabras de Griso han molestado más a la presidenta regional, que ha insistido: “Nosotros hemos ofrecido el Zendal desde el primer momento y ellos decidieron que tenía que ser Pozuelo sin avisar, no avisaron ni a la propia alcaldesa, que se tuvo que enterar por el jefe de Policía y Sánchez se fue a hacer la foto aprovechando que teníamos pleno”. “Yo ni siquiera he ido al Zendal a hacerme una foto”, ha añadido.

La presentadora y periodista ha insistido entonces en que el centro de Pozuelo “es una institución que pertenece a la Seguridad Social”, tienen 400 plazas “para que esas personas puedan quedarse a dormir o puedan quedarse hasta que encuentren una residencia”, y tienen también al Santander “que les ha cedido parte de la Ciudad del Santander en Boadilla que por tanto está cerca”. “Es decir, que tienen argumentos para que sea allí y no en el Zendal”, ha apostillado Griso. Ayuso se quedaba sin argumentos.