El candidato del PP por Lleida, a Echenique, en silla de ruedas: "¿Y tú, cómo vas a subir a la tribuna?"

El número 1 del Partido Popular de Lleida en las elecciones del 10 de noviembre, Dante Pérez Berenguer, ha pretendido hacer una broma desde Twitter durante el debate de investidura de Pedro Sánchez. Una broma desafortunada. Cuando el diputado de Unidas Podemos ha escrito, antes de la comparecencia de Santiago Abascal, que "como no suba a la tribuna con pistola, no sé cómo va a superar a Pablo Casado", él le ha respondido: "La pregunta es: ¿Y tú, cómo vas a subir?".

La pregunta es: ¿Y tú, cómo vas a subir? — Dante Pérez Berenguer 🇪🇸 (@danteperezberen) January 4, 2020

Pérez Berenguer parecía hacer alusión a la discapacidad de Echenique. El secretario de Acción de Gobierno de Podemos padece atrofia muscular espinal, una enfermedad genética y degenerativa, por lo que se desplaza en silla de ruedas y no puede subir a la tribuna del hemiciclo. Tras las críticas ha reculado y se ha querido excusar con que se refería "a si con pistolas, con arco, o con qué. No me malinterpreten".

Echenique le ha contestado en Twitter: "Este diputado del PP no ofende, porque no ofende quien quiere sino quien puede y porque nunca he tenido la piel fina. Pero sí ejemplifica algo que saben todos los periodistas y ujieres del Congreso: La bancada del PP está llena de gente muy maleducada". Pérez Berenguer en cualquier caso no es diputado, ya que se quedó a unos 15.000 votos de conseguir un escaño por su provincia, cuya lista lideraba. Fue alcalde de Gimenells i el Pla de la Font (Lleida) con el PSC, y abandonó el partido socialista en noviembre de 2017 para pasarse al PP.

Este diputado del PP no ofende, porque no ofende quien quiere sino quien puede y porque nunca he tenido la piel fina. Pero sí ejemplifica algo que saben todos los periodistas y ujieres del Congreso: La bancada del PP está llena de gente muy maleducada. https://t.co/RMC6WzWXef — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ 🇪🇸 (@pnique) January 4, 2020

Debido a que el Congreso no tiene la adecuada accesibilidad, Echenique tiene que sentarse o bien en el gallinero del hemiciclo, o bien abajo en el centro, como ha ocurrido en esta sesión. Son las dos únicas partes accesibles para silla de ruedas, y ya ha tenido que tomar estas opciones en las dos legislaturas en las que él ha sido diputado. Es el más mediático al que le ha ocurrido, pero no el primero: algunos diputados del PP tuvieron que intervenir desde la zona de taquigrafía al no poder subir a la tribuna durante el periodo 2015-2019.

Además de muchos tuiteros, también el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha criticado las palabras del popular, que en su imagen de Twitter aparece con Xavier García Albiol, expresidente del PP catalán. El secretario general de Podemos ha declarado que "cualquiera puede tener un calentón en un debate político pero bromear sobre la discapacidad de un rival no es aceptable". También ha afirmado que Pérez Berenguer era diputado para mencionar a Pablo Casado y transmitirle que cree "que debes pedir a tu diputado que se disculpe y retire el tuit. La dignidad del Congreso y el respeto que nos debemos lo requiere".