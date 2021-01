El discurso de Ibai Llanos sobre por qué hay que pagar impuestos: "Es normal que a la gente que gana mucho le quiten mucho, sigo viviendo de sobra"

El youtuber Ibai Llanos sigue siendo protagonista en las redes sociales. En esta ocasión, por la recuperación de un vídeo en el que habla sobre los impuestos y la necesidad de tributar con más cantidad cuanto mayor sea el salario que se cobre frente a otros youtubers que han fijado su domicilio en Andorra para no pagar impuestos: "Es normal que a la gente que gane mucha pasta o a la gente que es rica le quiten muchísimo dinero y más quizás que les deberían quitar", comienza diciendo en el discurso que grabó hace unos meses.

"Yo vivo de puta madre; a mí me da igual que me quiten la mitad, porque sigo viviendo de sobra", argumenta Llanos. En el vídeo se refiere a quienes han decidido marcharse a Andorra para no tributar en España. "Cuando os dicen la diferencia de dinero entre Andorra y España teniéndolo tan cerca, la verdad que asusta", comenta a sus seguidores.

No obstante, insiste en que aunque 'comprende' que, a pesar de que muchos de los que critiquen ese acto también se irían "porque está a dos horas y la diferencia de dinero es abismal", él está "bien" en España: "Me parece un buen acto tributar aquí, porque es lo que hace todo el mundo y como lo hace todo el mundo, pues yo lo hago", zanja.

El discurso ha sido muy aplaudido en redes sociales. Entre los comentarios, usuarios anónimos que destacan que tiene "los pies en el suelo" y otros que lo comparan con el rey emérito: "Por lo menos paga impuestos aquí, no como Juancar, que encima nos cuesta pasta", dice uno de ellos. También ha opinado el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que subraya que los dos minutos del vídeo "hacen más que 40 años de campañas tributarias".

Claro que en Andorra se pagan menos impuestos: sitio pequeño, poca poblacion: no hay que mantener los mismos recursos. La verdad que puede gustarte lo que hace o no @IbaiLlanos. Pero tiene los pies bastante en el suelo y eso no se ve todos los dias. — Mae Borowski 🌿 DARTH MILLENIAL (@BodyMadeOfWords) 14 de enero de 2021

@IbaiLlanos for president... Por lo menos paga impuestos aquí, no como Juancar que encima nos cuesta pasta — Saoro Alameda 🇷🇺 (@saoro_alameda) 14 de enero de 2021

Hay mil veces más patriotismo en esto que dice @IbaiLlanos que en todas sandeces que leemos a diario de los trileros de las banderitas. pic.twitter.com/G26hSjDFGX — Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) 12 de enero de 2021

Estos 2' hacen más que 40 años de campañas tributarias.



La comunicación está cambiando y gente como @IbaiLlanos lidera ese cambio. pic.twitter.com/53UraAVje8 — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 12 de enero de 2021

Dale Ibai!. La pena es que el cuento de subir impuestos solo a los ricos ya no se compra... La subida va a afectar a TODOS, quienes vamos a pagar AUN MÁS impuestos. — Nombre un Hombre (@NombreUnHombre) January 14, 2021

Pero también ha habido usuarios a los que no les ha parecido bien la opinión del youtuber: "Si a ti te gusta que te quiten la mitad de lo que generas, no significa que a los demás les parezca bien".

Respuesta de bien queda y populista. Que los impuestos son un maldito robo!!! Dejar de normalizar está mierda, si a ti te gusta que te quiten la mitad de lo que generas, no significa que a los demás les parezca bien. — Sebastian Lara (@Sebasti93272834) 14 de enero de 2021

A ibai no le importa pagar mas impuestos xq solo necesita pagar la luz y el internet para generar contenido y ganar plata. En cambio el q tiene una empresa si le sacas la mitad o mas de sus ingresos lo fundis y hay mayor desempleo y pobreza — FrasesCualquieras (@FrasesQalquiera) January 14, 2021