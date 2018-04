El negativo de fotos encontrado en la calle que tiene entretenido a Twitter

El misterio en torno a un negativo sin revelar encontrado en la calle es la última atracción de Twitter. La culpa la tiene el periodista Oriol Querol, que se tropezó por la calle con el objeto y decidió compartir el hallazgo con sus seguidores. Su idea ha dado como resultado un hilo que se ha hecho viral y cuyo tuit inicial se ha visto ya más de un millón de veces. Todo por la curiosidad de Querol de saber quiénes son las personas que aparecen en las fotos y su historia.

He encontrado esto en el suelo, en Barcelona.

Cómo molaría conocer la historia de las fotos, saber quienes son estas personas.

Seguramente es imposible, pero puede que haya algunas pistas.

Así que vamos allá.⬇️ pic.twitter.com/fFkr5hoZiK — Oriol Querol (@OriolQF) 1 de abril de 2018

"Me lo encontré por la calle el jueves o el viernes. Le hice la foto, me lo metí en el bolsillo y me olvidé hasta el domingo, que comencé con el juego. Que estuviese de puente ayudó, claro", cuenta Querol a eldiario.es. Es ese tiempo libre el que ha permitido al periodista continuar con esta investigación entretenida, ayudado por los "cientos de mensajes" que ha recibido. "Y los que me llegan por privado de amigos que no publican por Twitter", señala.

Tras decidirse a revelar los negativos, multitud de tuiteros se animaron a descifrar lo que había en las fotos. Hasta el momento, un bebé sentado en una trona y en un sofá es el principal protagonista de la historia. También aparecen dos adultos que parecen ser sus padres, aunque es un detalle sin confirmar.

Foto #19: parecida a la anterior pero vertical y con algo más de información. Se ve una ventana con el reflejo del flash de la cámara. Pero poco más.

El niño tiene algo (comida?) en la frente. ¿Es el motivo de las fotos? Seguimos... pic.twitter.com/LBwi2ot0K7 — Oriol Querol (@OriolQF) 1 de abril de 2018

Lo que sí se está analizando de manera exhaustiva en Twitter son los objetos que aparecen. El nivel de detalle de los participantes es tal que Querol bromea con que acabará "convertido en experto en azulejos o en madera de olivo". No exagera: hay quien ya está analizando el tipo de interruptor que aparece en la pared. Su motivación personal también le ha llevado a buscar en otros lugares. Es lo que ha hecho con la trona en la que aparece el bebé sentado.

En wallapop hay varias iguales. Pero ninguna con el mismo dibujo que se ve detrás del bebé... pic.twitter.com/7eqVBFF2QQ — Oriol Querol (@OriolQF) 1 de abril de 2018

Muchos os habéis fijado en los elementos de la casa. Las puertas, los azulejos, los interruptores, los pomos, los radiadores...pueden servir para identificar la época, pero ¿también el lugar? pic.twitter.com/JnEdeAAunT — Oriol Querol (@OriolQF) 2 de abril de 2018

Querol cuenta que no tiene ninguna pretensión con su iniciativa, hecha "de la manera más inocente posible". Su único temor es que las personas dueñas de las fotos o que aparecen en las mismas se molesten. "Hay quien me ha reprochado que estoy compartiendo fotos privadas, pero no creo que sea para tanto. Las colgué porque no me parecían comprometedoras, y se ve un momento feliz". La parte positiva de todo esto para él "es el trabajo en equipo, más allá de que se viralice".

Oriol Querol admite que no va a poder dedicarle mucho más tiempo a su hilo una vez vuelta al trabajo. Pero todo dependerá de cómo sean las colaboraciones que reciba en los próximos días, además de su propia motivación. "Si se me ocurre algo más lo pondré, lo mismo que si alguien me da una línea a seguir... Lo de la trona es un ejemplo de lo que sirve para avanzar", destaca el periodista. Por ahora, se puede seguir colaborando.