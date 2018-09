Andy y Lucas intentan zanjar su polémica por el uso de la imagen del niño Gabriel Cruz con una disculpa y un reproche

Andy y Lucas intentaron zanjar este sábado la polémica generada por la exhibición en un concierto de la imagen de Gabriel Cruz, el niño almeriense asesinado, después de que los padres del mismo censuraran el uso de su imagen "junto a un eslogan político" y sin haber dado su consentimiento para ello ni haber sido avisados con anterioridad.

La polémica se inició este viernes, cuando Ángel Cruz y Patricia Ramírez, padres del Gabriel, criticaron el uso de la imagen de su hijo en un concierto de los cantantes a través de un comunicado.

Gabriel Cruz, que tenía 8 años, desapareció el 27 de febrero en Níjar (Almería) y días después su cadáver fue encontrado cuando lo trasladaba la expareja de su progenitor, Ana Julia Quezada, investigada como presunta autora de los delitos de asesinato, detención ilegal y contra la integridad moral.

Los padres de Gabriel critican que no dieron su permiso

En un comunicado remitido a los medios, los padres del menor lamentaban que se hubiera utilizado "recientemente la imagen de Gabriel junto a un eslogan político" y apuntó que consideraba que era necesario pronunciarse, puesto que "pasar por alto este tipo de acciones en pro de no aumentar más nuestro grado de tensión evitando cualquier confrontación o posible malestar no sería lo acertado".

Asimismo, advertían de que "se han traspasado algunos límites en el momento que se decide colocar la foto, en pantalla gigante o impresa en una camiseta" de Gabriel pidiendo 'Justicia ya', en el contexto de un concierto musical". Los progenitores aseguraban que se había pasado por alto el derecho que tienen a estar informados y a poder decidir sobre este tipo de cuestiones.

"Esto lógicamente ha originado una situación desagradable que no hace más que aumentar nuestro dolor", decía Patricia, quien pidió que se "reflexione" y señala que, "si se habla precisamente de justicia, lo que no es justo es que su foto esté usándose como reclamo de ésta, sin hacerle justicia ni a él ni a su familia".

Lucas responde "enfadado"

Lucas González, uno de los dos cantantes del grupo, respondió "sorprendido" y "muy enfadado" al comunicado de Patricia Ramírez. "¡Qué vergüenza!", dijo el cantante andaluz en un vídeo en su cuenta de Twitter, que posteriormente ha borrado, en el que, tras pedir disculpas a los padres del pequeño, ha negado su intención de alinearse políticamente. "¡Pero si como músicos vivimos de los ayuntamientos!", argumentaba.

En cantante rechazaba en su respuesta que él o su compañero pretendieran obtener algún tipo de rendimiento para su fama con este acto. "Somos populares desde hace 16 años, no nos aprovechamos de la causa", decía. También manifestaba que lo único que pretendían era "que la causa no muriera" y "ayudar para que esos hijos de puta que asesinan a niños no se salgan con la suya".

"¡Yo también soy padre y si a mi hijo le pasa lo que le ha pasado al suyo, Dios no quiera, que todos los grupos de España saquen una camiseta con la imagen de mi hijo para que se haga justicia!", proseguía muy malhumorado en su réplica.

El vídeo, aparecía acompañado del texto "reitero, el mundo al revés". En él, González denunciaba además que "este país se está volviendo loco, loco, pero luego pedimos firmas y nos echamos fotos con los políticos".

El padre de Mari Luz da las gracias a Andy y Lucas

Con la polémica ya encendida, Juan José Cortés, el padre de Mari Luz, la niña onubense asesinada el 13 de enero de 2008, agradeció al dúo Andy & Lucas que mostrase la imagen de su hija en dicho concierto, por encima de las críticas de la madre del niño almeriense.

A través de un vídeo difundido en sus redes sociales oficiales, Cortés respondió a esta polémica dando "las gracias al corazón solidario y de gente como vosotros -el dúo-", que va a ayudar a que su causa "vaya a seguir adelante".

"Es una realidad, y reitero mi agradecimiento y el de la plataforma 18M hacia ese gesto que habéis tenido con mi hija y la causa que llevamos hacia adelante por una justicia justa en España", dijo, añadiendo que "todas las veces que llevéis la foto de mi hija os voy a estar agradecido".

La disculpa con reproche de Andy y Lucas

Posteriormente, este sábado por la noche los cantantes aprovecharon un nuevo concierto para pedir perdón a la madre de Gabriel y apuntaron que "no hubiera estado mal" que, en vez de con un comunicado, "esto se hubiese hecho por privado".

"Pensé que no le iba a molestar ese gesto", aseguró Lucas en referencia a la madre. "Le pido perdón de verdad, señora, por lo grosero que fui ayer. Yo quiero zanjar esto y queremos pasar página y dejarlo aquí. Nosotros después de hoy no vamos a hacer ninguna declaración. No contestamos; aguantamos insultos, aguantamos críticas, aguantamos el odio... De verdad que, vuelvo a repetir, todos los seres humanos somos de un padre y de una madre, a todos no les podemos gustar", añadió, antes de echar en cara a los padres que hicieran público el comunicado.

"Eso sí, no hubiera estado mal que esto se hubiese hecho por privado, ¿no creéis? Que a lo mejor ella nos hubiera llamado personalmente a nosotros y no haber hecho un comunicado, pero no pasa nada. La culpa es nuestra", dijo Lucas ante su público.

Dejaremos este video 3 días y con esto pasamos de página. Gracias a todos. pic.twitter.com/VU5BbPhqF6 — Andy Lucas oficial (@_AndyyLucas_) 2 de septiembre de 2018

Por otra parte, el cantante aseguró que en ningún momento se han declarado "favorables a ningún partido político". Lucas negó que su eslogan estuviera "politizado". "Eso no pega; nosotros, ni de derechas, ni de izquierdas, ni de centro, ni de arriba ni de abajo. Nosotros somos de causa, y esa causa nos ha tocado", afirmó.

Finalmente, y tras agradecer al padre de Mari Luz su apoyo, los artistas invitaron a subir al escenario a la madre de Diana Quer, que también quiso dar las gracias a Andy y Lucas por su iniciativa.

"Estoy muy agradecida. Han tenido el detalle de invitarme y quiero apoyarles porque creo que solamente de gente tan buena y con un corazón tan grande pueden surgir este tipo de iniciativas. Ojalá en España tuviéramos muchos Andy y Lucas, porque los necesitamos", dijo la madre de la joven asesinada hace más de dos años.