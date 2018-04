Las calles se llenan de banderas tricolor para conmemorar el aniversario de la II República

Madrid, Barcelona, Vigo, Sevilla, Zaragoza, Alicante, Lugo... La bandera tricolor ha ondeado este sábado en ciudades y localidades de toda España para conmemorar el 87º aniversario de la proclamación de la Segunda República el 14 de abril de 1931. Miles de personas han acudido a los actos que se celebraban hoy en reivindicación del espíritu de la II República y en recuerdo de los represaliados durante el franquismo.

El Cementerio del Este de Madrid ha acogido este sábado un homenaje a las 2.934 víctimas del franquismo en Madrid que fueron fusiladas en sus instalaciones en un acto donde se ha incorporado todos los nombres de la lista publicada en marzo por el Ayuntamiento de la capital. En el lugar del homenaje, la tapia del Cementerio del Este junto a la entrada por la avenida de las Trece Rosas, se han colocado unas listas con el nombre de las personas fusiladas por el franquismo, así como sus fotos y claveles.

Además, desde las 19.00 de la tarde se celebra una marcha que ha arrancado d la plaza de Cibeles por "la libertad de expresión, la autodeterminación de los pueblos y los derechos laborales y sociales".

La convocatoria se ha repetido en decenas de localidades, entre ellas, León, Alicante, Sevilla, Santa Cruz de Tenerife o León.

En Galicia, entre los homenajes destacan la manifestación realizada en Vigo por la Asamblea Republicana de la ciudad o la ruta por la Compostela republicana organizada por el ayuntamiento. En Vigo se ha celebrado una manifestación que se realiza desde hace quince años y que ha partido de la Farola de Urzaiz a las 12,00 horas, para finalizar en la Puerta del Sol. La manifestación ha contado con la participación del histórico dirigente nacionalista Xosé Manuel Beiras que, en la lectura del manifiesto final, ha asegurado que "en cuanto a la izquierda llega a hacer un proceso revolucionario, entonces hay terror". "No hay terror, el terror es el que padecemos todos los días", ha proseguido.

