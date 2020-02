Sanidad eleva a una treintena los casos activos de coronavirus en España, pero el escenario no cambia

Sanidad ha contabilizado hasta el momento 33 casos positivos de coronavirus, 31 de ellos activos, en España: nueve en la Comunidad Valenciana, seis en Canarias (uno de ellos ha sido dado de alta) y otros seis en Andalucía, cinco en Madrid, tres en Cataluña, dos en Castilla y León, uno en Baleares (dado de alta) y otro en Aragón. Solo hay uno grave, un hombre de 77 años ingresado en la UCI del Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz, al que se baraja trasladar al Hospital Carlos III.

De esos 31 casos, hay tres de los denominados 'autóctonos': personas que no habían viajado recientemente a zonas de riesgo, que son en estos momentos China, el norte de Italia, Japón, Corea del Sur, Irán y Singapur. Son dos de la Comunidad de Madrid, y el primer caso de Sevilla. La Dirección General de Salud de la Comunidad de Madrid ha especificado que del último, un hombre de 66 años ingresado en el Hospital Infanta Sofía y diagnosticado este viernes, se "ha verificado que carece de antecedentes de viaje a zona de riesgo", aunque continúa en investigación, según el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

Se mantiene el escenario en España: seguimos en el escenario 1, de contención, debido a que la gran mayoría de los casos han sido importados y "no se ha verificado transmisión secundaria". Por tanto, no es necesario tomar medidas de aislamiento en ninguna zona ni pasa el escenario 2, de mitigación, que en todo caso no se aplicaría a todo el país sino a localidades afectadas. Hay que "evaluar día a día" la situación, decía Simón en rueda de prensa. Pero mientras "las transmisiones estén asociadas" y se controlen los contactos, "el riesgo poblacional no cambia", que es lo que determina el cambio de escenario, mucho más que el número de infecciones.

El Ministerio elevó de 'bajo' a 'moderado' el riesgo de contagio por los diagnósticos que se han producido desde el lunes y por el brote en el norte de Italia, pero siempre ha insistido en que solo es realmente 'moderado' en las zonas donde ha habido afectados y en su entorno cercano.

Ahora mismo, el Ministerio y las comunidades se centran, además de en la detección precoz, en la "trazabilidad" de los contactos que hayan podido tener los confirmados. Simón ha alabado el trabajo “excelente” que ha realizado la Junta de Andalucía, que parece ha podido cercar los contactos que le contagiaron el virus al hombre ingresado en Sevilla, el primer caso local en España.

Con la situación actual, el Gobierno no se plantea cancelar eventos deportivos o multitudinarios. "Hay que valorar caso por caso y situaciones concretas", insistía Simón, y si en algún momento hubiese riesgo real "se planteará", pero no por ahora, y por el mismo motivo no pueden avanzar plazos para tomar ese tipo de medidas. Los centros de salud están "preparados", ha indicado Fernando Simón, pero si los síntomas son leves y se ha visitado zonas de riesgo o se sospecha que se ha estado en contacto con alguien infectado, lo mejor es llamar al 112 y seguir las instrucciones que desde ahí se den.