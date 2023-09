Alexia Putellas pide “cambios estructurales” en el fútbol femenino: “No nos han tratado como deportistas de élite”

La futbolista Alexia Putellas ha comparecido hoy ante varios medios de comunicación para explicar mejor las causas que han llevado al #SeAcabó de la selección española. La campeona mundial ha criticado que no se las trate “como deportistas de élite” y ha reclamado “tolerancia 0 hacia lo que la gente vio”, según recoge la Cadena SER.

“Nos hacían viajar seis o siete horas en autobús y el rival iba cómodamente en avión. Teníamos que levantarnos a las tres de la mañana para coger un avión y esos horarios no son de deportistas de élite”, ha explicado. Ha pedido “cambios estructurales”: “Durante décadas, el fútbol femenino no ha estado en la lista de prioridades”.

Putellas manda un mensaje también a la gente que no entiende lo que piden las jugadoras: “Yo creo que está todo claro. Tolerancia cero ante lo que todo el mundo vio. Tolerancia cero a las cosas que no se han visto porque no eran en directo y que no se pueden hablar porque hay un juicio abierto”.

La jugadora del Barça ha explicado que no se ha llegado a esta situación solo por lo que pasó el día de la final mundial, cuando Luis Rubiales dio un beso no consentido a Jennifer Hermoso, también por lo que pasó “los días posteriores y en la asamblea. Ahí ya fue como 'se acabó, no puede ser”.

En cuanto a los últimos cambios en la RFEF, Putellas ha afirmado sentirse “más tranquila”: “Creo que se han asentado las bases y que se han intentado buscar soluciones buscar”.