Aragonés, tras la reunión con el Papa: “Toca ser discreto, pero ha hablado de la necesidad de diálogo y negociación”

“Toca ser discreto, pero Francisco ha hablado de la necesidad de diálogo y negociación”. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, mantuvo en la mañana de este lunes un encuentro privado, de unos 40 minutos de duración, con el Papa Francisco. La reunión estaba prevista desde hace meses y ha sido una “casualidad”, según fuentes vaticanas, que coincida con el proceso de negociación para la investidura de Pedro Sánchez y la polémica sobre la amnistía.

Una amnistía que Aragonès no quiso, a preguntas de los medios, aclarar si había estado en el centro de la conversación con el pontífice. “Hemos hablado de la necesidad del diálogo y la negociación. El Papa ha expresado que el camino siempre es hablar entre diferentes”, destacó el presidente a la salida de su encuentro, celebrado en la Biblioteca Privada del Palacio Apostólico, y en la que ambos estuvieron a solas.

Así, Aragonès incidió en que la reunión con Francisco —que ha dicho encontrarse enfermo este lunes, aunque no ha cancelado los encuentros previstos— fue “muy agradable, de contenido interesante”, y que en la misma han abordado cuestiones “de impacto en el tiempo presente”. Especialmente, en lo referente a la preocupación por la situación entre Israel y Gaza y por encontrar “vías diplomáticas” que garanticen “el derecho a la vida y la libertad de estas personas y de todos los pueblos”.

“El Papa está llevando a cabo una labor diplomática importante al respecto”, señaló el presidente de la Generalitat, quien añadió que también ha podido hablar con el Papa “sobre la reducción de las desigualdades” que están “desarrollando en Catalunya”, especialmente en el ámbito educativo, políticas de acogida e inmigración.

“También he tenido la oportunidad de comentar con el Santo Padre la actualidad política en Catalunya y en España, y reafirmo mi apuesta por el diálogo, la negociación y la necesidad de llegar a acuerdos que permitan resolver todos los conflictos”, subrayó Aragonès.

¿El papa ha hablado de la amnistía? ¿Ha habido incomodidad en el Vaticano?, le preguntaron. “No he notado ninguna incomodidad. La reunión con el Papa ha sido muy amable, y he visto complicidad. A partir de ahí hemos tratado la situación general política, al lado de muchos otros temas”, recalcó el president, quien insistió en que no iba a ser él “quien explique el punto del visto del Papa ni del Vaticano, serán ellos quienes lo expliquen”.

“No voy a entrar en detalles, creo que no es lo que toca en reuniones de este tipo. Yo siempre soy discreto (...) Es mi interlocutor quien tiene que pronunciarse al respecto”. En posteriores preguntas, Aragonès recalcó que “el Papa es un buen conocedor de la historia política de España y Catalunya, y evidentemente hay cuestiones que hemos hablado, y será el propio Papa quien exprese sus opiniones”.

“Hemos hablado de la necesidad del diálogo y la negociación. El Papa ha expresado que el camino siempre es hablar entre diferentes. Todo el mundo puede expresar su opinión, piense lo que piense”, finalizó, defendiendo la importancia del acuerdo firmado entre el PSOE y ERC, que “permite continuar con un proceso de negociación a partir del reconocimiento nacional de Catalunya, y la búsqueda de soluciones democráticas para resolver el conflicto”.

