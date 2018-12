Una coalición de países mete presión en Polonia para desbaratar la alianza de potencias fósiles

La Coalición de Alta Ambición, un grupo de países (incluida la Unión Europea) creado para impulsar la lucha contra el cambio climático, ha metido presión este miércoles para avivar las negociaciones de la Cumbre del Clima de Katowice atascadas tras la división creada por una nueva alianza de potencias fósiles: EEUU, Rusia, Australia y Arabia Saudí.

"Es inaceptable que el texto de la decisión final no tenga en cuenta el informe científico del Panel Internacional sobre el calentamiento máximo de 1,5ºC", ha dicho el comisario europeo de Acción Climática, Miguel Arias Cañete. Ese informe incluía un apartado en el que establecía que ese objetivo imponía medidas "urgentes y sin precedente". Un estudio que ha sido despreciado en Polonia por la delegación saudí y que ha provocado la división de la cumbre en torno a qué hacer con esta última alerta científica.

El representante de las Islas Marshall, David Paul, ha especificado que el documento que salga de esta COP24 "tiene que ser más ambicioso" que lo que hay ahora mismo encima de la mesa. Las negociaciones decaen. EEUU no solo lideró la postura displicente con el informe del IPCC sino que ha asegurado en Katowice que no planea renunciar a extraer sus recursos fósiles. Música para los oídos de países como Australia, todavía muy volcado en el carbón o Rusia que aún no ha ratificado el Acuerdo de París.

La declaración escrita enfila hacia el punto de fractura entre países: hacer caso a la advertencia científica publicada el pasado octubre implica necesariamente "mejorar las contribuciones de cada país" y hacerlo en una "acción a corto plazo aumentada". En pocas palabras, acelerar mientras la alianza opuesta pone trabas. Eso si, no hay pasos concretos, compromisos claros por parte de los países desarrollados, objetivos de reducción de emisiones mayores o más dinero presupuestado. Una declaración política.

Ante este languidecer, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha vuelto a Polonia para apremiar a las partes a que cumplan con los objetivos de esta cumbre. "Se acaba el tiempo", ha dicho en la sesión plenaria. La declaración de la Coalición de Alta Ambición ha sido la respuesta pública a la nueva ofensiva para impulsar y alargar el uso de petróleo y carbón que ha aterrizado en este foro. Además de la Comisión Europea, ha sido firmada por varios gobiernos de la UE como España, Reino Unido, Alemania, Francia, Finlandia, Portugal o Luxemburgo.

Otro asunto es cómo se traducirá esto a los salones de negociación. La dirección de la COP ha formado un grupo de negociadores entre los que está la ministra Teresa Ribera para desatascar las posiciones. Guterres ha pedido a China que lidere la senda en Katowice para anular la influencia rusa y estadounidense.