La Eurocámara apunta a reorganizar Frontex para velar por los derechos humanos

Bruselas, 15 jul (EFE).- Un informe sobre la agencia europea de protección de fronteras, Frontex, realizado por una comisión especial del Parlamento Europeo y presentado este jueves, concluye que la agencia falló a la hora de abordar supuestas devoluciones en caliente y apunta a la necesidad de una reorganización para asegurar el respeto de los derechos humanos en las operaciones en que participa.

En particular, la investigación del PE concluye que la agencia no trató correctamente las denuncias de devoluciones en caliente, que no hizo nada para prevenir violaciones de derechos fundamentales ni el riesgo de que se repitan esos episodios.

El texto, cuyas conclusiones llegaron después de algunas discrepancias entre los grupos políticos que elaboraron el texto, es el resultado del trabajo de una comisión de Investigación y Escrutinio que se puso en marcha en la Eurocámara después de una investigación periodística internacional que denunció la supuesta implicación de Frontex en la violación de derechos humanos de inmigrantes y solicitantes de asilo en las operaciones llevadas a cabo para proteger las fronteras externas.

En este sentido, los eurodiputados apuntaron a través del informe que no se han encontrado “pruebas concluyentes” de la actuación de Frontex en los “graves incidentes” de rechazos o expulsiones colectivas que el grupo de trabajo ha podido examinar.

Sin embargo, las conclusiones no eximen a la agencia de toda responsabilidad; el comité sí determinó que Frontex no previno ni abordó episodios en los que se violaron derechos fundamentales y devoluciones en caliente de inmigrantes y de los que la agencia tenía constancia.

Asimismo, el informe denuncia la deficiencia en materia de mecanismos para “monitorizar y asistir” las “situaciones y acontecimientos relacionados con los derechos fundamentales”, al tiempo que detecta “lagunas en el marco de cooperación con los Estados miembros”, que podrían obstaculizar el “cumplimiento de las obligaciones de Frontex” en materia de derechos humanos.

Varios eurodiputados criticaron hoy en un debate la falta de mecanismos de la agencia para velar por el cumplimiento de los derechos humanos, así como que no haya completado el equipo de supervisión de derechos humanos: de los 40 funcionarios que conforman el grupo, solo 20 han sido contratados y solo 5 pueden llevar a cabo visitas en terreno, según denunció la eurodiputada de los verdes y autora del informe, Tineke Strik.

Al cierre del debate y tras la presentación del informe, Strik quiso poner de relieve las limitaciones de la investigación que el PE ha llevado a cabo y matizó que, pese a lo reflejado en el informe, no se pude afirmar “taxativamente” que Frontex nunca haya participado en ninguna violación de derechos humanos, sino que “no se ha podido comprobar”.

El texto también corrobora que el director ejecutivo, Fabrice Leggeri, pidió en al menos una ocasión que se eliminara toda la información recopilada sobre un presunto caso de violación de derechos humanos.

El documento lamenta que Leggeri haya retrasado el nombramiento de personal necesario para la agencia, que no haya respondido a muchas preocupaciones puestas de relieve y plantea que se implique a la Eurocámara a la hora de decidir sobre la posible extensión del mandato del director ejecutivo.

Previamente al debate, la eurodiputada de la izquierda Sira Rego ya había anunciado su desvinculación de las conclusiones plasmadas en el informe y criticó que estas “excluye” a la agencia fronteriza “de cualquier responsabilidad de lo sucedido”.

“El hecho de que estas conclusiones pasen tan por encima hace al Parlamento Europeo cómplice de lo que hace Frontex”, afirmó en rueda de prensa Rego quien se trasladó hasta Grecia para visitar varios campos refugiados, donde afirma que pudieron escuchar testimonios de víctimas de devoluciones en caliente.

La política española denunció que populares, liberales y ultraderechistas habían bloqueado la introducción de testimonios de ONGs, a la vez que lamentó que en el texto ni si quiera se plantee la dimisión de su director, a su juicio, algo “fundamental” porque “hay que plantearse muy en serio la gobernanza de la agencia.

Finalmente, el socialista Javier Moreno Sánchez tanteó la posibilidad de que el documento final se convierta en una resolución que pueda ser debatida y votada en sesión plenaria.