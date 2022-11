Igualdad modera las críticas a los jueces y confía en que el Supremo rechace las rebajas de condenas a violadores

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha defendido este viernes la nueva ley del 'solo sí es sí' y ha negado que haya que introducir ningún cambio para evitar nuevas rebajas de condenas a delincuentes sexuales. Una comparecencia en la que Rosell ha rebajado las críticas a los jueces que toman estas decisiones, apuntando ahora a la existencia de errores en la interpretación de la norma: “Ha habido lo que nosotras consideramos errores judiciales claros en una aplicación precipitada, sin calma, sin reflexión sin una buena lectura de la ley”. Cierra la puerta a una corrección desde una reforma: “Dejemos hablar al poder judicial y la fiscalía general”, ha dicho.

Rosell ha negado que sea necesario incluir una disposición transitoria en el nuevo Código Penal que, en versiones anteriores de la Ley, ha limitado la capacidad de los jueces para bajar una condena de forma retroactiva. “No falta. Tenemos un derecho transitorio desde hace décadas que puede ir cambiando y no era conveniente que cambiara para que no diera lugar a distintas interpretaciones”, ha explicado.

Se ha referido a diversas sentencias de tribunales como la Audiencia de Madrid, que en los últimos días han rebajado las condenas de delincuentes sexuales. “Algunas de las sentencias revisadas yerran porque ya no es abuso, es violación, y hay una que dice claramente que no reviso porque ya no son seis meses, son dos años y seis meses”.

Para Rosell, “si la pena anterior que la persona cabe en el nuevo código, no se revisa” y añade que “todavía no hemos visto un caso en el que se haya aplicado correctamente el nuevo esquema sobre algunas penas que automáticamente se están reduciendo mirando sólo los mínimos”. Nadie en ningún informe advirtió, además, sobre esta posibilidad.

La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, ha lanzado un mensaje de “calma” y ha apuntado a la “preocupación” del Ministerio “por lo que puedan estar sintiendo muchas mujeres en nuestro país”. Para Rodríguez, la ley del 'solo sí es sí' es “una buena norma” que “ha cambiado un paradigma del Código Penal que necesitaba otro enfoque diferente”, relacionado con “cambiar los esquemas” y no con “cambiar las penas”.

La secretaria de Estado también ha reflexionado sobre que la adaptación de esta norma “va a requerir de un tiempo de aplicación y de que vaya siguiendo su camino en lo judicial”. En España, sostiene, “hasta ahora lo que se hacía era un tratamiento que tenía que ver con la medicina general. No se atendía a la gran cantidad de conductas sancionables y afortunadamente vivimos en un país donde más conductas son sancionables, para cualquier ciudadano y ciudadana y también en el Código Penal”.

Rosell y Rodríguez han hecho estas declaraciones en plena polémica por la aplicación que algunos tribunales del país están haciendo de las nuevas condenas para algunos delitos sexuales, interpretando que muchas de ellas deben ser rebajadas. Así lo han entendido, por ejemplo, en Madrid, Galicia o Baleares al contrario de lo que ha establecido la Audiencia de La Rioja en los 54 casos que ha estudiado.

Este viernes también se ha pronunciado el portavoz de Unidas Podemos en la cámara baja, Pablo Echenique: “El Ministerio de Igualdad ha dicho lo mismo que el presidente: hay que esperar a que los operadores jurídicos unifiquen doctrina. Y, al mismo tiempo, cuando hay una Audiencia Provincial como la de La Rioja, que aplicando la disposición quinta del Código Penal tumba 54 rebajas de pena a la vez, es evidente que hay otros jueces que están interpretando una ley con un sesgo (ideológico) del que la ONU ya nos ha alertado”, ha expresado.

Tal y como ha revelado elDiario.es este viernes, el Tribunal Supremo tiene intención de resolver su primer caso en las próximas semanas a raíz del recurso de un condenado a 12 años de cárcel por violar a su sobrina en Baleares en 2014. Es el primer caso en el que los jueces estudian alegaciones de la defensa específicamente dirigidas a que la nueva ley del 'solo sí es sí' ayude a rebajar la condena de un delincuente sexual y la Fiscalía, como sucede en La Rioja, ha rechazado estos argumentos.