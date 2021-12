Los obispos 'bendicen' la reforma laboral

"Es un hecho muy positivo". Los obispos españoles 'bendicen' el acuerdo entre Gobierno, patronal y sindicatos para una nueva reforma laboral anunciado este jueves. En una nota emitida minutos después de hacerse público el pacto, el obispo responsable de Pastoral del Trabajo, Abilio Martínez, ha mostrado su reconocimiento porque "Gobierno, organizaciones empresariales y sindicales hayan recuperado con fuerza el diálogo social, que ya ha dado resultados muy importantes".

"En el diálogo sobre la reforma laboral es también deseable que se llegue a un acuerdo que supere los intereses particulares. Pero que, sobre todo, se deje guiar por la defensa del trabajo digno y la dignidad del trabajo", prosigue la nota, que invita a todos a avanzar para que "que el trabajo sea un elemento central en la configuración de la economía, para que esta tenga un “rostro humano”, como tanto insiste el papa Francisco".

"Esto es lo que está en juego en la reforma laboral en nuestro país", resalta el comunicado episcopal, que recuerda que "la legislación laboral tiene como objetivo fundamental colaborar a que se respete la dignidad del trabajo y que se realice en condiciones dignas, en definitiva, que el trabajo “sea humano”".

Eliminar las desigualdades

"En defensa del bien de las personas y del bien común de la sociedad, lo que debería primar siempre es que la nueva legislación laboral colabore lo más eficazmente posible a eliminar las desigualdades en las relaciones laborales, a acabar con la temporalidad, la precariedad y la inseguridad laboral, a reforzar la negociación colectiva en condiciones justas y eliminar las desigualdades que deterioran las condiciones laborales de muchos trabajadores y trabajadoras", sostienen los obispos.

"Esta es la reforma que se necesita; no obstante, tampoco se puede olvidar que el principal problema laboral es la falta de trabajo que afecta a millones de personas, especialmente jóvenes, por lo cual habrá de facilitar a las empresas la creación de empleo y el acceso a un trabajo digno a tantas personas que ven con incertidumbre su futuro", culmina la nota, que recuerda cómo "siendo de una gran importancia la legislación laboral, no todo se acaba en ella para avanzar hacia el reconocimiento de la dignidad del trabajo y del trabajo digno". Así, los obispos defienden que "es responsabilidad de toda la sociedad dar al trabajo la importancia decisiva que tiene, empeñándonos cada día en la defensa del trabajo digno, redescubriendo la dignidad de todo trabajo, no solo del empleo, haciendo realidad que “el gran tema es el trabajo”".

