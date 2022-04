Sanidad eleva a 22 los casos en investigación por hepatitis infantil grave

El Ministerio de Sanidad ha detectado 22 casos de hepatitis infantil aguda de origen desconocido, 16 de ellos con edad igual o menor de 10 años y sin vínculo epidemiológico. Los casos que se están recogiendo ahora se están revisando retrospectivamente desde el 1 de enero y están en investigación.

De los 22 pacientes, entre cero y diez años, cinco siguen hospitalizados y en dos no se aportan datos sobre el estado de los afectados, mientras que los demás niños y jóvenes han sido dados de alta, según ha precisado el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias en su último informe.

También aclara el CCAES que de los casos notificados en el pasado informe del 22 de abril, es decir ocho confirmados y cinco clasificados como probables, se han descartado tres. Y añade que las pruebas de cuatro casos de ocho analizados son positivos en adenovirus y por lo tanto compatible con la hepatitis aguda de origen vírico.

Esta hipótesis es la más plausible para las autoridades sanitarias europeas y españolas en este momento, aunque no se pueden descartar otras completamente. El Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC) precisó este jueves que lo “más probable es que un cofactor o factor contribuyente, que afecta a niños con una infección por adenovirus leve en circunstancias normales, esté provocando una infección más severa o una reacción de tipo inmune” que genera daños graves en el hígado. Otras infecciones o agentes tóxicos no se han descartado pero parecen menos posibles.

Reino Unido fue el primer país en detectar casos de hepatitis atípica aguda y hasta la fecha ha reportado más de un centenar de casos. En el mundo se han localizado cerca de 200 y un fallecido del cual la Organización Mundial de la Salud no ha precisado su país de origen. “Es necesario mantener la intensidad en la vigilancia y las actuaciones que ya se están realizando para la investigación de los pacientes para confirmar o descartar ese incremento respecto a lo esperado existe o no, valorando siempre con prudencia el efecto de la búsqueda activa de casos compatibles en el incremento de los notificados respecto a años en los que no se realizaba esta acción”, explica el informe del CCAES.

Los casos en estudio de hepatitis desconocida se han dado, desde enero, en la Comunidad de Madrid (5), Andalucía (2), Aragón (1), Baleares (1), Cataluña (6), Castilla-La Mancha (2), Castilla y León (2), Galicia (2) y Murcia (1).

Sobre la incidencia a nivel europeo, Reino Unido ha reportado 111 casos. También se han detectado en Austria (2), Bélgica (2), Dinamarca (6), Francia (2), Irlanda (5), Italia (17), Alemania (1), Países Bajos (4), Noruega (2), Polonia (1) y Rumanía (1). Son 166 casos de los cuales 50 han resultado positivos para adenovirus y 15 han requerido trasplante hepático.