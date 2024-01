Sanidad propondrá que la mascarilla sea obligatoria en los centros sanitarios ante la epidemia de gripe

La Ministra de Sanidad propondrá el próximo lunes a las comunidades autónomas que implanten la obligatoriedad de la mascarilla en centros sanitarios y sociosanitarios, “de manera transitoria”, ante el pico de virus respiratorios que se está produciendo estas semanas. En una entrevista en LaSexta, Mónica García ha señalado que su intención no es la de “invadir competencias”, sino la de “coordinar” las medidas que ya se están tomando desde algunos gobiernos autonómicos, como la implantación del cubrebocas.

La Comunitat Valenciana ha sido la primera en imponer el uso obligatorio de la mascarilla en hospitales y centros de salud, donde a partir del lunes comenzarán a vacunar sin cita previa ante el repunte de infecciones respiratorias. En Catalunya, el conseller Manel Balcells ha indicado, a través de su cuenta de X, que implantarían también la medida. Murcia también se ha sumado a la medida. En otras, como Galicia o Euskadi, llevan días recomendando su uso en los centros sanitarios.

García ha convocado para el próximo lunes un pleno extraordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud con el objetivo de unificar criterios entre las consejerías. “Queremos mostrar nuestro apoyo y capacidad de coordinar a las diferentes comunidades para tomar medidas, entre otras, la obligatoriedad de las mascarillas en los espacios sociosanitarios”, ha dicho la ministra. “Queremos unificar esa medida, que es una de las más eficaces”, ha insistido.

Respecto al colapso que se está viviendo estos días en algunos centros de salud y urgencias hospitalarias, García ha pedido que no se normalicen. “Los ciudadanos tienen que normalizar que viene la gripe, pero no que no haya cita en su centro de salud”, ha dicho. En ese sentido, el Consejo Interterritorial del próximo lunes, el cuarto en un mes, se hará una evaluación y un plan de invierno para la próxima temporada. “Sabemos bien que las gripes de invierno se contienen en los meses previos al invierno”, había señalado previamente.

Sobre las críticas de la consejera de sanidad de Madrid, Fátima Matute, que acusó al ministerio de “falta de planificación” por la tardanza en convocar la reunión, García ha recordado que las competencias y la responsabilidad de implementar las medidas adecuadas son de las comunidades autónomas. “Desde el ministerio, lo que podemos hacer es ayudar y coordinar. No vamos a mirar por encima del hombro a nadie, vamos a arrimar el hombro”, ha insistido la ministra, que ha deseado “suerte en la vida” a quien “no quiera hacerse cargo de sus competencias en materia de salud”.

Según los datos del sistema de vigilancia centinela de infección respiratoria aguda, actualizados este jueves, la tasa de gripe en Atención Primaria del 25 al 31 de diciembre fue de 438,3 casos por cada 100.000 habitantes. La incidencia supone un aumento del 76% respecto a la semana anterior, con 249 casos. Del 11 al 17 de diciembre fueron 165,7. Pero estos datos suponen solo la punta de la epidemia, porque no se toman en centros escogidos y no tienen en cuenta a las personas que pasan el proceso gripal en casa.

Y, en el del conjunto de infecciones respiratorias agudas (IRAs) la tasa en Atención Primaria está en 952,9 casos por cada 100.000 habitantes. En el caso del covid, la última semana del año estuvo en 103,2 casos, frente a los 142,1 de la anterior, y la de VRS se situó en los 98,5 casos, 31 menos que siete días antes.