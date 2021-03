Satisfacción entre los primeros madrileños de 65 años citados para vacunarse

Madrid, 30 mar (EFE).- Los primeros madrileños del grupo de edad de entre 60 y 65 años se han dado cita este martes en el estadio Wanda Metropolitano para recibir la vacuna de AstraZeneca, con "algo de nervios" pero "satisfechos" de haber sido los primeros convocados.

La vacunación de este sector de la población seguirá mañana en el hospital Isabel Zendal, donde están citados los mayores de este grupo, es decir los de 65 años, a los que seguirán otros madrileños por orden decreciente de edad.

Juan Antonio, de 65 años, residente en Coslada, ha dicho a Efe que recibió la notificación "ayer por la mañana, hace justamente 24 horas" y se alegró porque "cuanto antes mejor", aunque reconoce que AstraZeneca "era la última vacuna que quisiera" ponerse, por todo lo que se ha dicho sobre ella.

"Me hubiera gustado más otra, pero ya que he tenido la oportunidad no he dudado y he venido", ha relatado.

Carmen, residente en Majadahonda y de la misma edad, también recibió el SMS hace solo 24 horas. "Estoy encantada, me alegro mucho. Al venir he tenido algo de nervios, no sabes qué te vas a encontrar, pero ha sido un pinchazo leve. Estoy deseando volver a una vida normal lo antes posible", ha dicho a Efe.

Carlos, que vive en Collado Villalba y también 65 años, ha comentado que "no ha dolido nada, es totalmente indoloro", y que no tenía "ninguna preocupación" tras recibir la notificación ayer lunes.

Tras inyectarse la primera dosis, ha recalcado que "siempre manteniendo las medias preventivas, seguramente estaremos un poquito más seguros".

Sobre posibles reacciones adversas de esta vacuna, "confiamos en que, cuando nos mandan a vacunar, habrán hecho todas las comprobaciones para que estemos seguros", ha dicho antes de declararse "contento".

Gerardo Menta, de Alcalá de Henares, ha dicho que "no tiene miedo, sino mucha confianza. La vacuna es buena, no iban a hacerlo si no lo fuera".

Una residente en la capital, María Juana, "no lo estaba deseando", pero al recibir la notificación se ha presentado hoy. "Estoy recién jubilada y estaba en casa" saliendo poco.

Una enfermera del Summa 112, Natalia, que lleva más de mes y medio vacunando a los distintos grupos profesionales, ha dicho que "la mañana está siendo bastante dinámica y hay muy buena acogida" en el primer día de vacunación masiva a la población general, en el que se espera a 5.000 personas.

"La gente viene algo nerviosa, hemos tenido algún estado de ansiedad, sobre todo tras esperar media hora de cola", ha explicado.

Las reacciones más comunes, según los profesionales, son dolor en el punto de punción, dolor articular, malestar general o fiebre, ante los que recomiendan tomar algún analgésico o antitérmico, y mantenerse un par de días alerta a los síntomas.