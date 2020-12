Última hora sobre el coronavirus y la actualidad política

08:35 h

Reino Unido se ha convertido en el primer país occidental en vacunar contra la COVID-19. Fue este martes, a poco más de tres semanas de que se consume el Brexit, y con dosis del suero de Pfizer/BioNTech. La estrategia es similar a la española: primero sanitarios y usuarios y trabajadores de residencias, aunque allí también personas mayores de 80 años. Se ha comenzado a administrar en hospitales. La vacuna de Pfizer tiene que ser conservada a -70 grados y solo aguanta 5 días a temperaturas más fáciles de gestionar, de unos 8 grados. Las autoridades británicas ya han explicado que los congeladores especiales en los que caben 975 dosis no se pueden abrir si no se van a usar todas en las siguientes horas para no romper la cadena de frío. Así que tardarán unos días en llegar a las residencias. Esa ha sido la primera aclaración que han dado las administraciones una vez ya las dosis han llegado al terreno británico. La segunda ha sido este miércoles, cuando han tenido que pedir a las personas con alergias "significativas" que no se vacunen, después de detectar reacciones en dos sanitarios –ambos ya recuperados–.

Escribe Belén Remacha.