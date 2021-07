Última hora sobre el coronavirus y la actualidad política

08:24 h

Contra la estrategia de inmunizar al mayor número de población con una dosis, como hizo Reino Unido, se ha impuesto la de completar las dos inyecciones cuanto antes. La razón es que la efectividad de las vacunas frente la variante delta se reduce hasta un 30% con la primera dosis, mientras que con ambas llega al 80%, en el caso de AstraZeneca, y al 92% en el de Pfizer. Se habla en porcentajes y no en números absolutos porque la vacunología no es una ciencia exacta. Es más, habrá personas que no generen ningún tipo de inmunidad o que la pierdan pasado un tiempo. Es lo que se conoce como "fallo vacunal" y algo que los expertos piden divulgar antes de que se desate el alarmismo.

En las últimas semanas han llegado datos descontextualizados de países como Reino Unido o Estados Unidos que hablaban de muertos y hospitalizados con la pauta completa. Se ha afirmado que el 29% de los británicos fallecidos por COVID habían recibido las dos dosis de vacuna o que el 30% de los hospitalizados estaban totalmente inmunizados. "Es un dato tramposo porque no se menciona cuántos son ni cuántos representan sobre el total de vacunados", advierte Bea Mothe, viróloga en el Instituto del Sida de IrsiCaixa y especialista en Enfermedades Infecciosas en el Hospital de Badalona.

Lo explica Mónica Zas.