Última hora sobre el coronavirus y la actualidad política

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) fue claro en su pronunciamiento el pasado jueves. La obligación impuesta por la Xunta de que los clientes presenten un certificado COVID para entrar en la hostelería no está vigente. El Gobierno gallego asume que, a la espera de un aval de la Justicia que ha solicitado, no puede exigir el cumplimiento de la medida, pero anuncia que dará un paso atrás en la apertura de bares, restaurantes y establecimientos de ocio nocturno si no logra esa autorización.

El certificado COVID fue impuesto por la Xunta a finales de julio para acceder al interior de bares y restaurantes en los municipios con niveles de alerta alta y máxima y para el ocio nocturno en los ayuntamientos en nivel medio-bajo y medio -en el alto y el máximo, las discotecas y pubs no pueden abrir-.

