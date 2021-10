Última hora sobre el coronavirus y la actualidad política

08:11 h

Vuelven "Los chicos de Blanco". Eran tres y sólo uno coronó la cima. La política les unió primero y la política les separó durante años. Un convulso Comité Federal, una moción de censura, una gestora en el partido, el "no es no", las primarias, los egos, las luchas intestinas… La vida misma. Pedro Sánchez, Óscar López y Antonio Hernando, tres jóvenes socialistas cuyo aterrizaje en la vida pública coincidió en el tiempo, primero en Bruselas y después en Madrid, volverán a trabajar juntos después de cuatro años de distanciamiento político y hasta personal. Durante años lo hicieron en la fontanería socialista bajo la batuta del ex vicesecretario general José Blanco. Ahora, lo harán en La Moncloa, donde el pasado julio Sánchez incorporó como jefe de gabinete del presidente a López y ahora suma a Antonio Hernando como director adjunto para completar el equipo de estrategia política con el que el presidente afrontará la segunda mitad de la legislatura.

Lo cuentan Irene Castro y Esther Palomera.