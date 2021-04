Última hora sobre el coronavirus y la actualidad política

08:20 h

Vox no solo se opone a que Madrid continúe con las restricciones perimetrales impuestas ante la alta tasa de contagios por COVID, sino que se salta las normas y alienta a cargos públicos de otras comunidades y provincias a acudir a la capital para dar sensación de lleno en los mítines de Rocío Monasterio y Santiago Abascal dado que en varios de ellos no han logrado el aforo deseado. Varias agrupaciones provinciales del partido están advirtiendo a estos cargos –en su mayoría concejales– en grupos de WhatsApp para que no difundan imágenes con su presencia en la capital "por respeto a las personas que no han podido salir de su comunidad a visitar a sus seres queridos". "Entendemos que tengáis ganas de difundirlas, pero no debemos caer en ese error", les alertan en varios mensajes internos a los que ha tenido acceso esta redacción.

Escribe Carmen Moraga.