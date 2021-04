Última hora sobre el coronavirus y la actualidad política

08:30 h

Domingo, 18 de abril. Varios centenares de personas llenan la plaza Nelson Mandela de Lavapiés para asistir a un mitin de la campaña del 4 de mayo. Tres personas acaparan los focos y los aplausos de los asistentes. Dos son candidatos. Otra, no. Al menos no todavía. Serigne Mbayé, un líder sindical de quienes no tienen derecho a casi nada, y que ha sido amenazado de destierro por la ultraderecha, presenta a la vicepresidenta tercera del Gobierno, Yolanda Díaz. Y ella, tras su discurso, al cabeza de cartel de Unidas Podemos el 4M: "Quiero dar las gracias a Pablo [Iglesias], no por su valentía, sino por su convicción de que claro que podemos ganar Madrid. No todos somos iguales". El público, entregado a la ministra de Trabajo, grita "¡presidenta, presidenta!". Un fulgurante cambio de papeles entre ambos. Hace un lustro era Iglesias quien acudía a los actos de la Alternativa Galega de Esquerdas para apoyar a sus aliados; hoy es Díaz, cuya popularidad no ha parado de crecer desde que entrara al Gobierno hace más de un año, quien se vuelca en la campaña de su amigo y hasta hace un mes líder político, prodigándose en mítines, visitas y entrevistas.

Escribe Aitor Riveiro.