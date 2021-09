Última hora sobre el coronavirus y la actualidad política

08:19 h

España empieza a dejar atrás la pandemia. Asturias ha sido la primera comunidad en situarse por debajo de los 25 casos de incidencia, el umbral asociado a la nueva normalidad en el semáforo COVID de Sanidad, pendiente de actualizarse. El Gobierno navarro, con el doble, considera que se ha puesto punto y final a la circulación epidémica del virus para dejar paso a la incorporación "probable" del coronavirus en la lista de infecciones que se transmiten de forma endémica. Es el escenario que, según los expertos consultados, se va a ir dando en las próximas semanas en todo el territorio español.

Epidemiólogos e inmunólogos descartan la inmunidad de grupo con la evidencia científica disponible sobre el comportamiento del virus. La novedad es que coinciden en que no será necesaria para volver a una vida normal. "Conseguir una inmunidad suficiente para ir a la eliminación de la enfermedad no es factible con lo que sabemos, lo cual no quiere decir que con una población altamente vacunada se consiga una inmunidad de barrera que permita que la transmisión se mantenga a niveles bajos", expone Pere Godoy, presidente de la Sociedad Española de Epidemiología. La cobertura vacunal ya supera el 75% en España.