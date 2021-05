Última hora del coronavirus y de la jornada de reflexión en Madrid

09:31 h

La presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, ha asegurado este lunes que no tiene previsto volver a convocar una ronda de consultas con los partidos hasta que tenga la "certeza" de que el candidato de ERC, Pere Aragonès, tiene posibilidades de ser investido presidente de la Generalitat. En una entrevista a la agencia ACN, Borràs ha descartado así que se produzca otra investidura fallida y ha considerado que el socialista Salvador Illa es un candidato "no viable" ya que tiene una mayoría de votos en contra, por lo que no lo propondrá para la investidura.