El número de denuncias por violencia machista alcanzó este verano su máximo de la última década

Entre los meses de julio y septiembre se han presentado en España un total de 45.122 denuncias por violencia de género, según los datos que ha publicado este miércoles el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La cifra supone un incremento del 3,6% con respecto al mismo periodo del año anterior y algo más de un 11% que el primer y segundo trimestre de este año, que en ningún caso rebasaron las 40.500. Sin embargo, también ha superado el dato de todos los trimestres anteriores desde hace diez años.

Los boletines judiciales estadísticos del CGPJ revelan que el número de denuncias no ha dejado de aumentar en términos anuales desde 2009, a excepción de un valle que se produjo en 2012 y 2013, los dos únicos años en los que disminuyeron. A partir de ahí, los mayores ascensos se produjeron en 2015, 2016 y 2017 y en 2018 se produjo un estancamiento con respecto al año anterior.

En los datos desglosados por trimestres, 2019 comenzaba con cifras bajas comparadas con algunos periodos de 2018: los seis primeros meses del año han registrado 40.319 denuncias entre enero y marzo y 40.495 en el segundo trimestre. En 2018, la cifra osciló entre las 39.585 de los tres primeros meses y las 43.559 del tercer trimestre. Habrá que esperar a ver cómo cierra este 2019 para saber si se convertirá en el año en que más denuncias por violencia de género se han presentado de la última década.

Así, la cifra anotada en verano escala significativamente por encima de las de otros años. En 2016, por ejemplo, ningún trimestre superó las 38.200; en 2015, el máximo se registró en los meses de abril, mayo y junio con 33.705 denuncias y en 2011 los juzgados españoles registraron 35.422 en el tercer trimestre. Todos los años hay un vaivén de ascensos y descensos entre unos trimestres y otros, es decir, aunque la tendencia sea hacia arriba desde hace unos años, los registros van variando entre meses.

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, ha celebrado los datos y ha puesto el acento en "la visibilidad de la violencia machista" al hablar del número de denuncias y ha destacado su importancia en "la puesta en marcha del sistema de protección de la víctima y persecución del maltratador". No obstante, son muchas las voces que reclaman que no se vincule la protección únicamente a la denuncia y ponen el foco en que hay mujeres que sí lo han hecho a las que no se les ha garantizado. En lo que va de año, han sido asesinadas 55 mujeres; un 20% había denunciado.

Más condenas y órdenes de protección

El Consejo General del Poder Judicial también ha destacado el incremento de sentencias condenatorias con respecto al mismo periodo de 2018. En los meses de verano, los juzgados dictaron un total de 11.634 fallos en el ámbito de la violencia machista en el seno de la pareja o expareja, de los cuales 8.684 (un 74,6%) fueron condenatorios. En julio, agosto y septiembre del año pasado, el porcentaje se redujo hasta el 72,1% del total.

El mayor porcentaje de condenas se produjo en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer (un 91,1%), que se encargan de casos leves y cuando hay conformidad entre las partes. Por su parte, las Audiencias Provinciales, que ven delitos graves cuya pena es superior a los cinco años de prisión, registraron 80% de condenas y, por último, los Juzgados de lo Penal -casos graves pero de pena inferior a cinco años- emitieron un fallo condenatorio en el 58,2% de los casos.

También en este periodo de tiempo analizado ahora por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género se produjo un crecimiento de las órdenes de protección, tanto solicitadas como concedidas. Así, se pidieron un total de 10.973 órdenes, que pueden incluir medidas civiles como la suspensión del régimen de visitas y medidas penales como la prohibición de acercamiento a la denunciante. La cifra es casi un 7% más alta que la del verano de 2018.

También ha aumentado el número de instrumentos de este tipo aceptados por los órganos judiciales: tres de cada cuatro lo fueron (un 72,6%). No obstante, el punto más crítico del asunto de las órdenes de protección radica, sobre todo, en la desigualdad que existe entre juzgados a la hora de concederlas o rechazarlas. Algo de lo que incluso ha llegado a alertar la Fiscalía. Existen juzgados que deniegan la mayoría de las solicitudes que reciben, con tasas que llegan a alcanzar el 87% en Barcelona y otros que solo lo hacen con el 10%, por ejemplo en órganos situados en Murcia o Alicante.