Te invitamos al concierto de Micah P. Hinson en Madrid

Este cantautor estadounidense de folk se inspira esta vez en Santiago y en su paternidad para la producción de su nuevo disco “When I Shoot At You With Arrows, I Will Shoot To Destroy You”.

Lejos de ser supersticioso, hará trece paradas a lo largo de la geografía española, con su parada reglamentaria en Madrid para su concierto de la Sala But (Ochoymedio Club) el próximo 10 de febrero.

