Te invitamos a ver 'As Human as you"

Si te gusta el cine documental y la naturaleza, esta tu oportunidad. Desde eldiario.es queremos invitarte al ciclo "As Human as You" los próximo 13, 14, 15 de junio en la Sala Equis de Madrid. Organizado por Another Way Film Festival, en el marco de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente.

La selección del ciclo está compuesta por tres documentales emblemáticos: Koyaanisqatsi (1982), película de culto producida por Francis Ford Coppla; la versión para gran pantalla de Human (2015), dirigida por Yann Arthus-Bertrand; y Life in a Day (2011), un experimento visual sin precedentes producido por Ridley Scott.

Te recordamos que la proyección tendrá lugar los días, 13, 14, 15 de junio en la Sala Equis de Madrid (Calle Duque de Alba, 4 ) a las 19:00h.

Para poder ganar dos de las entradas dobles que sorteamos para cada día, te invitamos a que participes rellenando el siguiente formulario antes del lunes 11 de junio.

¡Estate atento porque comunicaremos los ganadores el próximo martes 12 de junio!

¡Suerte!

*El formulario aún no está accesible desde la app de eldiario.es