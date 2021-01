Solo 36.735 personas han notificado su positivo a Radar COVID desde que se lanzó la app de rastreo de contactos

Desde que el Gobierno puso Radar COVID a disposición de las comunidades, 36.735 ciudadanos mayores de 14 años han comunicado su positivo por coronavirus a la app española de rastreo de contagios. Esta comunicación se realiza a través de un código suministrado por los servicios sanitarios de las comunidades. Desde septiembre y octubre, momento en el que las autonomías fueron conectándose al sistema central de Radar COVID (una obligación tecnológica impuesta por Google y Apple, que solo permiten activar una app de rastreo por país para evitar fraudes), estas han solicitado un total de 471.566 códigos para enviárselos a los ciudadanos.

VÍDEO | Así funciona 'Radar COVID', la app española para el rastreo del coronavirus

Saber más

El balance es que el 7,79% de los códigos personales generados para que los ciudadanos que han dado positivo en un test puedan notificar al resto de usuarios su contagio han sido introducidos de manera efectiva. La cantidad de notificaciones de alerta por contacto de riesgo con un positivo que Radar COVID repartió entre sus usuarios a partir de esos códigos es desconocida, puesto que los datos sobre los contactos que ha tenido cada persona solo se guardan en su terminal y no salen de él en ningún momento.

En total, la app acumula 6,8 millones de descargas desde su lanzamiento. Estos datos sobre la evolución de la penetración y uso de Radar COVID en España, inéditos hasta ahora, se podrán consultar en el nuevo "cuadro de mando de Radar COVID" puesto en marcha por el Gobierno, que estará disponible "en breve" en la página oficial de la app. La secretaria de Estado Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA), Carme Artigas, ha sido la encargada de presentar esta herramienta en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud celebrado este jueves, el primero de Carolina Darias como ministra de Sanidad.

Contando solo los datos de la última semana, el porcentaje de códigos introducidos en la app sube hasta el 8,55% (4.757 contagios notificados a Radar COVID de 55.663 códigos solicitados por los servicios sanitarios de las comunidades autónomas). No obstante, estos porcentajes no representan que más del 90% de los usuarios de la app estén decidiendo voluntariamente no informar al resto de su positivo. La cifra de códigos totales ofrecida este jueves por el Gobierno son los solicitados a la SEDIA por las comunidades, no los que estas terminaron enviando a los usuarios activos de la aplicación.

Es decir, entre los códigos generados por SEDIA pero no introducidos en Radar COVID se encuentra el porcentaje de usuarios activos que decidieron no hacerlo, pero también los que fueron entregados a personas que no eran usuarias de la aplicación y también aquellos que, por un motivo u otro, se enviaron a las comunidades pero estas no los rebotaron a los ciudadanos.

Asturias, el mayor impacto

Existen diferencias notables entre las distintas comunidades en cuanto a la efectividad de Radar COVID. La región en la que los usuarios de la aplicación han introducido un mayor número de códigos en el último mes es Madrid, con 3.342. Le sigue a mucha distancia Castilla La Mancha (961), País Vasco (715) y Galicia (657). La cifra de Catalunya es de solo 509, mientras que en Ceuta y Melilla no consta ninguno y en Extremadura solo 3.







No obstante, el nuevo "cuadro de mando de Radar COVID" mostrara más parámetros, como la ratio entre códigos introducidos y casos de coronavirus confirmados. "Tal vez el indicador más interesante para valorar el grado de adopción de este sistema en cada territorio es esta ratio", afirma el Gobierno en la nota informativa sobre la nueva herramienta de medición: "Las CCAA que están haciendo un uso más intensivo de la aplicación tienen tasas de introducción de códigos entre el 6% y el 11%, sobre el número de casos confirmados, presentan una tasa similar a la de otros países europeos. En cambio, existe un número importante de CCAA cuya ratio está por debajo del 2%".







Las comunidades que presentan una ratio más alta en este sentido son Asturias (11,9%), País Vasco (9,8%), Castilla-La Mancha (9,3%). En la cola se encuentra Catalunya, con solo un 0,7%, y a continuación Murcia, Andalucía, Comunidad Valenciana o Canarias, con entre un 0,3 y un 0,1%. Extremadura, Ceuta y Melilla están en 0%.

El Gobierno recalca que el "grado de difusión de la aplicación y fomento de uso promovido por la comunidad autónoma" es clave en estas diferencias entre unas y otras. Esta semana, la vicepresidenta de Asuntos económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, instó a las comunidades a "dar un empujón" al reparto de códigos entre los ciudadanos. "Es imprescindible acelerar el reparto de estos códigos para que la app pueda desplegar plenamente su efecto y contribuir a los trabajos de rastreo", expresó en una reunión con los consejeros autonómicos de Digitalización.

La app Radar COVID utiliza el bluetooth de los móviles para detectar contactos de riesgo con otros usuarios, aquellos en los que se ha estado a dos metros o menos de otra persona durante 15 minutos o menos. La mayoría de los países europeos han puesto en marcha sistemas basados en esta tecnología y algunos ya son interoperables: Radar COVID puede detectar contactos de riesgo con personas que usen las apps de Bélgica, Finlandia, Alemania, Croacia, Dinamarca, Irlanda, Italia y Letonia.