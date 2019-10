IBM lanzará el día 15 el ordenador cuántico comercial más potente del mundo

El gigante tecnológico estadounidense IBM lanzará el próximo día 15 el computador cuántico más potente del mercado para uso comercial, el de 53 cúbits (bits cuánticos), que estará a disposición de sus clientes en la nube.

"Es el ordenador más potente que existe desde el punto de vista de interconexión de número de cúbits" para uso comercial, ha adelantado a EFE en una entrevista en Madrid Darío Gil, director mundial de investigación de IBM, en referencia a este computador de 53 cúbits -unidad básica de operación-, casi el triple de los que tiene su antecesor de IBM (20 cúbits).

La carrera por la primacía en la tecnología cuántica está en marcha tanto a nivel de estados, como de empresas, teniendo en cuenta que permitirá resolver problemas que no se pueden afrontar con la computación tradicional. "En el futuro habrá ordenadores con decenas de miles e incluso millones de cúbits".

Para hacerse una idea, mientras un ordenador tradicional trabaja con operaciones basadas en dos estados, representados con el 0 y 1 (bits), la física cuántica usa múltiples estados (cúbits) que permiten, a mayor número, realizar más interacciones y operaciones más complejas.

Con este nuevo ordenador, que operará en el Centro de Computación Cuántica de IBM en Poughkeepsie (Nueva York), se da un paso más en una tecnología en la que esta empresa compite con gigantes como Google, que cuenta con un dispositivo de 72 cúbits, que no está a disposición de terceros.

"Ese ordenador no lo ha visto nunca nadie; está, quizás, dentro de su entorno tecnológico, pero no está disponible" para usuarios terceros, puntualiza el directivo.

Unas 23 compañías están tratando de crear ordenadores cuánticos, "pero una cosa es trabajar en ello y otra que funcione y ponerlo a disposición del usuario". Si tenemos en cuenta esto último, los competidores de IBM se cuentan con los dedos de una mano, dice.

IBM, la primera compañía en lanzar un ordenador cuántico en la nube en 2016, dispone de diez ordenadores de 20, 14 y 5 cúbits y la idea es instalar otros cuatro de aquí a finales de octubre. "Nadie tiene una flota de tantos ordenadores disponibles".

Esta empresa cuenta con una red de más de 150.000 usuarios registrados por todo el mundo, que han ejecutado más de 20 millones de programas en los ordenadores de IBM, que ofrecen su capacidad de cálculo a 80 clientes, empresas e instituciones, entre ellas el CSIC, que trabaja en el diseño de nuevos algoritmos, en particular con aplicaciones financieras.

"Básicamente, cada tres meses vamos reemplazando un procesador de mayor capacidad por otro", explica.

La computación cuántica, en fase de desarrollo, supone un desafío para diseñar nuevos materiales. Tendrá en el futuro aplicaciones en múltiples campos y será más eficiente y barata. "Imagínate que en lugar de tardar décadas en hacer un descubrimiento lo hagamos en años, meses o días", ha afirmado Gil (Murcia, 1975), que opina que será además la aliada perfecta en la lucha contra el cambio climático.

"Estamos en el momento más ilusionante de los últimos 50 años en computación", según el directivo, para el que el futuro pasa por combinar mundo digital, inteligencia artificial y computación cuántica.

Se muestra "ilusionado" con Red Hat, una empresa de software de código abierto que compró IBM este verano por 34.000 millones de euros, que le permite a la tecnológica ofrecer a sus clientes una combinación de centros de computación propios, nubes públicas y nubes híbridas (pública y privada).

IBM no busca absorber a Red Hat, sino complementarse con ella, afirma.

Sobre el 5G, cree que se tiene que tomar "no solo como una red de conectividad, sino de computación" y que ambas se mezclen.

No elude preguntas como la guerra tecnológica entre EE.UU y China, que la entiende como un "reflejo de la importancia que tiene la ciencia y tecnología en la sociedad".

Sobre si es acertado imponer restricciones, opina que "la característica fundamental de la ciencia es que sea abierta, pero cuando se trata de aplicaciones tecnologías específicas es inevitable que haya regulación y ajuste. No es nuevo (...) ¿Hasta dónde debe llegar la regulación y quién tiene derecho a hacerlo?. Es una batalla que no puedo resolver, pero no va a ser temporal".

Director de investigación de IBM desde enero, Gil está al frente de un equipo de más de 3.000 científicos. La "batalla" está en encontrar talento en inteligencia artificial y lo que se persiguen son personas "con capacidades más que con títulos".

Belén Molleda