Trump llama "animales" a muchos de los inmigrantes indocumentados deportados

"Estamos deportando a gente que no se creerían lo mala que es. No son personas, son animales y los estamos expulsando a un nivel sin precedentes", afirmó Trump este miércoles delante de las cámaras. Pero no es la primera vez. El presidente estadounidense tiene una tendencia especial a rebajar a una categoría infrahumana a muchos inmigrantes indocumentados.

El presidente hizo estas declaraciones en una mesa redonda con líderes locales y federales sobre las leyes migratorias de California, "las más estúpidas del mundo", según Trump. "Por culpa de las leyes débiles entran rápido, los cogemos, los liberamos, los volvemos a coger y los volvemos a liberar. Es de locos", señaló el presidente. Trump ha llevado a los tribunales esta legislación, a menudo apodada como 'leyes-santuario'.

El gobernador de California, el demócrata Jerry Brown, respondió al presidente a través de Twitter: "Trump está mintiendo sobre la inmigración, sobre el crimen y sobre las leyes de California. Llevar a una decena de políticos republicanos para halagarle a él y elogiar sus políticas temerarias no cambia nada".

🤥 @realDonaldTrump is lying on immigration, lying about crime and lying about the laws of CA. Flying in a dozen Republican politicians to flatter him and praise his reckless policies changes nothing. We, the citizens of the fifth largest economy in the world, are not impressed.