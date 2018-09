Europa, ha llegado el momento de terminar con la dependencia del crecimiento (carta abierta)

Esta semana, científicos y políticos se encontrarán en una conferencia clave que se va a celebrar en Bruselas. El objetivo de este encuentro, organizado por los miembros de cinco grupos políticos del Parlamento Europeo, junto con sindicatos y ONG, es el de explorar las posibilidades para una “economía del post-crecimiento” en Europa.

Durante las últimas siete décadas, el crecimiento del PIB ha sido el objetivo económico prioritario de las naciones europeas. Sin embargo, así como nuestras economías han ido creciendo, también lo han hecho los impactos negativos sobre el medio ambiente. Actualmente estamos excediendo el espacio de operación segura ( safe operating space en inglés) para la humanidad, y tampoco hay ninguna señal de que la actividad económica se esté desacoplando respecto del uso de recursos o que la contaminación esté disminuyendo en la escala requerida. Hoy, la solución de los problemas sociales entre las naciones europeas no requiere mayor crecimiento. En cambio, se requiere una distribución de la renta y de la riqueza más justa de la que tenemos.

El crecimiento se está convirtiendo en un objetivo cada vez más difícil de alcanzar debido a la caída de las ganancias en productividad, la saturación del mercado y la degradación ecológica. Si la tendencia actual continúa, puede no haber crecimiento en Europa en una década. Ahora mismo la respuesta consiste en intentar activar el crecimiento mediante la expansión de la deuda, el desmantelamiento de las regulaciones ambientales, la extensión de las jornadas de trabajo, y los recortes sociales. Esta agresiva persecución del crecimiento a cualquier coste fragmenta la sociedad, crea inestabilidad económica, y destruye la democracia.

Quienes están en el poder no han intentado hacer nada sobre estas cuestiones, al menos hasta ahora. El proyecto de la Comisión Europea Beyond GDP (Más allá del PIB) acabó convirtiéndose GDP and Beyond (El PIB y Más allá). El mantra oficial sigue siendo el del crecimiento — revestido con el añadido de “sostenible”, “verde”, o “inclusivo” —, pero el crecimiento en primer lugar y prioritariamente. Incluso los nuevos Objetivos del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas incluyen el objetivo del crecimiento económico como meta política para todos los países, a pesar de la contradicción fundamental entre crecimiento y sostenibilidad.

La buena noticia es que ha emergido un movimiento post-crecimiento desde la sociedad civil y el mundo académico. Este movimiento ha surgido bajo diferentes términos en diferentes lugares: décroissance (decrecimiento en francés), Postwachstum (decrecimiento en alemán), steady-state (estado estacionario) o doughnut economics (economía rosquilla), prosperity without growth (prosperidad sin crecimiento), por citar unos pocos. Desde el año 2008 se han celebrado de manera regular conferencias sobre el decrecimiento a las que han asistido miles de participantes. Una nueva iniciativa global, la Wellbeing Economies Alliance (or WE-All) (Alianza de Economías del Bienestar), está realizando conexiones entre estos movimientos, mientras que la red europea de economía post-crecimiento está trabajando con nuevos ‘”modelos macroeconómicos ecológicos”. Estos trabajos sugieren que es posible mejorar la calidad de vida, restaurar la Biosfera reducir la desigualdad, y proveer trabajos decentes y con sentido –todo ello sin la necesidad de crecimiento económico, siempre que se lleven a cabo políticas orientadas a superar nuestra actual dependencia del crecimiento-.

Algunos de los cambios que han sido propuestos incluyen límites al uso de recursos, fiscalización progresiva para detener la creciente desigualdad, y la reducción gradual del tiempo de trabajo. El uso de recursos podría frenarse mediante la introducción de un impuesto sobre el carbono, y los ingresos podrían retornarse como un dividendo para todos o utilizarse para financiar programas sociales. La introducción de una renta básica y máxima permitiría reducir todavía más la desigualdad, mientras que al mismo tiempo ayudaría a redistribuir el trabajo de los cuidados y disminuir los desequilibrios del poder que socavan la democracia. Las nuevas tecnologías podrían emplearse para reducir el tiempo de trabajo y mejorar la calidad de vida, en lugar de utilizarse como se hace hoy en día para despedir masas de trabajadores y aumentar los beneficios de unos pocos privilegiados.

Dada la gravedad de la situación, sería una irresponsabilidad que la clase política no explorara las posibilidades para un futuro sobre la base del post-crecimiento. La conferencia que tendrá lugar en Bruselas es un inicio prometedor. Sin embargo, se necesitan compromisos mucho más contundentes. Como grupo de científicos sociales y naturales comprometidos y presentes en toda Europa, hacemos un llamamiento a la Unión Europea, sus instituciones, y estados miembros para:

1. Constituir una comisión especial sobre el Futuro en Post-Crecimiento en el Parlamento de la UE. Esta comisión debería debatir activamente sobre el futuro del crecimiento, concebir políticas alternativas para unos futuros de post-crecimiento, y reconsiderar la persecución del crecimiento como un objetivo general de todas las políticas.

2. Incorporar indicadores alternativos en los marcos macroeconómicos de la UE y sus estados miembros. Las políticas económicas deberían ser evaluadas en relación con su impacto sobre el bienestar humano, el uso de recursos, la desigualdad, y la generación de trabajo decente. Estos indicadores deberían tener mayor importancia en los procesos de decisión que el PIB.

3. Transformar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) en Pacto de Estabilidad y Bienestar (PEB). El PEC es un conjunto de normas orientadas para limitar los déficits públicos y la deuda pública. El pacto debería ser revisado para garantizar que los estados miembros puedan satisfacer las necesidades básicas de la ciudadanía, al mismo tiempo que se reduce el uso de recursos y las emisiones contaminantes a unos niveles sostenibles.

4. Crear un Ministerio para la Transición Económica en cada uno de los estados miembros. Una nueva economía que se centre directamente en el bienestar humano y ecológico podría ofrecer un futuro mucho mejor que aquel que estructuralmente depende del crecimiento económico.

ALGUNAS FIRMAS (para ver el listado completo pincha AQUÍ):

Dr Dan O'Neill, Associate Professor, University of Leeds, UK

Dr Federico Demaria, Researcher, Universitat Autònoma de Barcelona, Spain

Dr Giorgos Kallis, Professor, Universitat Autònoma de Barcelona, Spain

Dr Kate Raworth, Lecturer, Oxford University, UK

Dr Tim Jackson, Professor, University of Surrey, UK

Dr Jason Hickel, Lecturer, Goldsmiths, University of London, UK

Dr Lorenzo Fioramonti, Professor, University of Pretoria, South Africa

Dr Marta Conde, President of Research & Degrowth, Spain

Dr Kevin Anderson, Deputy Director, Tyndall Centre for Climate Change Research, UK

Dr Saskia Sassen, Professor of Sociology, Columbia University, USA

Dr. David Graeber, Professor, London School of Economics, UK

Dr. Ann Pettifor, Director, Policy Research in Macroeconomics (PRIME), UK

Dr Serge Latouche, Université Paris Sud, France

Dr Kate Pickett, Professor, University of York, UK

Dr Susan George, President of the Transnational Institute-TNI, Netherlands

Dr Joan Martinez Alier, Professor, Universitat Autònoma de Barcelona, Spain

Dr Juan Carlos Monedero Fernández, Universidad Complutense de Madrid, Spain

Dr Dominique Méda, Professor, University Paris Dauphine, France

Dr Ian Gough, Visiting Professor, London School of Economics, UK

Dr Lourdes Beneria, Professor Emerita, Cornell University, USA

Dr Inge Røpke, Professor, Aalborg University, Denmark

Dr Niko Paech, Professor, University of Siegen, Germany

Dr Jean Gadrey, Professor, University of Lille, France

Dr Nadia Johanisova, Lecturer, Masaryk University, Brno, Czech Republic

Dr Wolfgang Sachs, Research Director Emeritus, Wuppertal Institut, Germany

Dr Stefania Barca, Senior Researcher, Centre for Social Studies, University of Coimbra, Portugal

Dr Gilbert Rist, Emeritus Professor, Graduate Institute of International and Development Studies, Switzerland

Dr György Pataki, Professor, Corvinus University of Budapest, Hungary

Dr Simone D'Alessandro, Professor, University of Pisa, Italy

Dr Iñigo Capellán-Pérez, Researcher, University of Valladolid, Spain

Dr Amaia Pérez Orozco, Researcher, Colectiva XXK, Spain

Dr Max Koch, Professor, Lund University, Sweden

Dr Fabrice Flipo, Professor, Institut Mines Télécom-BS et LCSP Paris 7 Diderot, France

Dr Matthias Schmelzer, Researcher, University of Jena and Konzeptwerk Neue Ökonomie, Germany

Dr Óscar Carpintero, Associate Professor, University of Valladolid, Spain

Dr Hubert Buch-Hansen, Associate Professor, Copenhagen Business School, Denmark

Dr Christos Zografos, Pompeu Fabra University, Spain

Dr Tereza Stöckelová, Associate Professor, Institute of Sociology of the Czech Academy of Sciences, Czech Republic

Dr Alf Hornborg, Professor, Lund University, Sweden

Dr Eric Clark, Professor, Lund University, Sweden

Dr Miklós Antal, Researcher, University of Leeds, UK.

Dr Jordi Roca Jusmet, Professor, Universitat de Barcelona, Spain

Dr Philippe Defeyt, Chairman, Institute for Sustainable Development, Belgium

Dr Erik Swyngedouw, Professor, University of Manchester, UK

Dr Christian Kerschner, Assistant Professor, Modul University Vienna, Austria

Dr Agata Hummel, Assistant Professor, University of Adam Mickiewicz, Poland

Dr Frank Moulaert, Emeritus Professor, Katholieke Universiteit Leuven, Belgium

Dr Frank Adler, Researcher, Brandenburg-Berlin Institute for Social Scientific Research, Germany

Dr Janne I. Hukkinen, Professor, University of Helsinki, Finland

Dr Jorge Riechmann, Professor, Universidad Autónoma de Madrid, Spain

Samuel Martín-Sosa Rodríguez, Responsable de Internacional, Ecologistas en Acción, Spain

Dr John Barry, Professor, Queen’s University Belfast, Northern Ireland

Dr Linda Nierling, Senior Scientist, Karlsruhe Institute of Technology, Germany

Dr Ines Omann, Senior Researcher, Austrian Foundation for Development Research, Austria

Dr Hug March, Associate Professor, Universitat Oberta de Catalunya, Spain

Dr Jakub Kronenberg, Associate Professor, University of Lodz, Poland

Yayo Herrero, Miembro del Foro de Transiciones, Spain

Dr Isabelle Anguelovski, Professor, Universitat Autònoma de Barcelona, Spain

Dr François Schneider, Researcher, Research & Degrowth, France

Dr Vasilis Kostakis, Senior Researcher, Tallinn University of Technology, Estonia

Dr Enric Tello, Professor, University of Barcelona, Spain

Dr Andrew Sayer, Professor, Lancaster University, UK

Dr Kate Soper, Emerita Professor, London Metropolitan University, UK

Dr Klaus Hubacek, Professor, International Institute for Applied Systems Analysis, Austria

Dr Brent Bleys, Assistant Professor, Ghent University, Belgium

Dr Jill Jäger, Independent Scholar, Vienna, Austria

Dr Mauro Gallegati, Professor, Università Politecnica delle Marche, Italy

Dr Peadar Kirby, Professor Emeritus, University of Limerick, Ireland

Dr Inés Marco, Researcher, University of Barcelona, Spain

Dr Ivan Murray Mas, Assistant Lecturer, Universitat de les Illes Balears, Spain

Dr Alexandros Kioupkiolis, Assistant Professor, Aristotle University of Thessaloniki, Greece

Dr Aurore Lalucq, Co-Director, Veblen Institute, France

Dr Gaël Plumecocq, Researcher, French National Institute for Agricultural Research (INRA), France

Dr David Soto Fernández, Associate Professor, Universidad Pablo de Olavide, Spain

Dr Christian Kimmich, Researcher, Masaryk University Brno, Czech Republic

Dr Giacomo D'Alisa, Researcher, Centre for Social Studies, University of Coimbra, Portugal

Dr Seth Schindler, Senior Lecturer, University of Manchester, UK

Dr Philippe Roman, Researcher, ICHEC Brussels Management School, Belgium

Dr Lorenzo Pellegrini, Associate Professor, Erasmus University Rotterdam, Netherlands

Dr Erik Gómez-Baggethun, Professor, Norwegian University of Life Sciences, Norway

Dr Tommaso Luzzati, Assistant Professor, University of Pisa, Italy

Dr Christoph Gran, ZOE Institute for Future Fit Economies, Germany

Dr Tor A. Benjaminsen, Professor, Norwegian University of Life Sciences, Norway

Dr Barry McMullin, Professor, Dublin City University, Ireland

Dr Edwin Zaccai, Professor, Université Libre de Bruxelles, Belgium

Dr Jens Friis Lund, Professor, University of Copenhagen, Denmark

Dr Pierre Ozer, Researcher, Université de Liège, Belgium

Dr Louison Cahen-Fourot, Researcher, Institute for Ecological Economics, Wirtschaftsuniversität Vienna, Austria

Dr Tommaso Rondinella, Researcher, Italian National Institute of Statistics, Italy

Dr Julia Steinberger, Associate Professor, University of Leeds, UK

Dr Andrew Fanning, Marie Curie Research Fellow, University of Leeds, UK

Jose Luis Fdez Casadevante Kois, Miembro del Foro Transiciones, Spain

Dr Seema Arora-Jonsson, Professor, Swedish University of Agricultural Sciences, Sweden

Dr Astrid Agenjo Calderón, Lecturer, Universidad Pablo de Olavide, Spain

Dr Tom Bauler, Professor, Université Libre de Bruxelles, Belgium

Dr Gregers Andersen, Independent Researcher, Denmark

Dr Peter Söderbaum, Professor Emeritus, Mälardalen University, Sweden

Dr Lourenzo Fernandez Priero, Professor, Universidade de Santiago de Compostela, Spain

Dr John R Porter, Emeritus Professor, University of Copenhagen, Denmark

Dr François Thoreau, Senior Researcher, University of Liege, France

Mariagiulia Costanzo Talarico, Researcher, Universidad Pablo de Olavide, Spain

Dr Maria Nikolaidi, Senior Lecturer, University of Greenwich, UK

Dr Ekaterina Chertkovskaya, Lecturer, Lund University, Sweden

Dr Stefan Gaarsmand Jacobsen, Assistant Professor, University of Roskilde, Denmark

Dimitar Sabev, Researcher, University of National and World Economy, Bulgaria

Dr Mladen Domazet, Research Director, Institute for Political Ecology, Croatia

Dr Hans Diefenbacher, Professor, University of Heidelberg, Germany

Dr Marco Armiero, Director of the Environmental Humanities Laboratory, Royal Institute of Technology, Sweden

Dr Irene Ring, Professor, Technische Universität Dresden, Germany

Dr Christine Bauhardt, Professor, Humboldt-Universität zu Berlin, Germany

Dr Dominique Bourg, Professor, University of Lausanne, Switzerland

Dr Tomas Ryska, Lecturer, University of Economics, Czech Republic

Dr Filka Sekulova, Researcher, Universitat Autònoma de Barcelona, Spain

Dr Andrej Lukšič, Associate Professor, University of Ljubljana, Slovenia

Dr Adrian Smith, Professor, University of Sussex, UK

Dr Serenella Iovino, Professor, Università di Torino, Italy

Dr Helga Kromp-Kolb, Professor, University of Renewable Resources and Life Sciences, Vienna, Austria

Dr Roberto De Vogli, Associate Professor, University of Padova, Italy

Dr Danijela Dolenec, Assistant Professor, University of Zagreb, Croatia

Dr Alexandra Köves, Senior Lecturer, Corvinus University of Budapest, Hungary

Dr Antoine Bailleux, Professor, Université Saint-Louis - Bruxelles, Belgium

Dr Christof Mauch, Director, Rachel Carson Centre for Environment and Society, Germany

Ajda Pistotnik, Independent Researcher, EnaBanda, Slovenia

Dr Branko Ančić, Researcher, Institute for Social Research for Social Research in Zagreb, Croatia

Dr Marija Brajdic Vukovic, Assistant Professor, University of Zagreb, Croatia

Dr Manuel González de Molina, Professor, Universidad Pablo de Olavide, Spain

Dr Kye Askins, Reader, University of Glasgow, UK

Dr Carlos de Castro Carranza, Profesor Titular de Física Aplicada, Universidad de Valladolid, Spain

Dr Annika Pissin, Researcher, Lund University, Sweden

Dr Eva Fraňková, Assistant Professor, Masaryk University, Czech Republic

Dr Helga Kromp-Kolb, Professor, University of Renewable Resources and Life Sciences, Vienna, Austria

Dr Lidija Živčič, Senior Expert, Focus, Association for Sustainable Development, Slovenia

Dr Martin Pogačar, Research Fellow, ZRC SAZU, Slovenia

Dr Peter Nielsen, Associate Professor, Roskilde University, Denmark

Yaryna Khmara, Researcher, University of Lodz, Poland

Dr Ika Darnhofer, Associate Professor, University of Natural Resources and Life Sciences, Austria

Dr Isabelle Cassiers, Professor, Université catholique de Louvain, Belgium

Dr Mihnea Tanasescu, Researcher, Research Foundation Flanders (FWO) and Vrije Universiteit Brussel (VUB), Belgium

Dr Daniel Hausknost, Assistant Professor, Institute for Social Change and Sustainability, Vienna University of Economics and Business, Austria

Dr Christoph Görg, Professor, University of Natural Resources and Life Sciences Vienna, Austria

Dr Andreas Novy, Professor, Vienna University of Economics and Business, Austria

Dr Fikret Adaman, Professor, Boğaziçi University, Turkey

Dr Bengi Akbulut, Assistant Professor, Concordia University, Canada

Dr Kevin Maréchal, Professor, Université de Liège, Belgium.

Dr Anke Schaffartzik, Researcher, Universitat Autònoma de Barcelona, Spain

Dr Milena Buchs, Associate Professor, University of Leeds, UK

Dr Jean-Louis Aillon, Researcher, University of Genova, Italy

Dr Melanie Pichler, Researcher, University of Natural Resources and Life Sciences, Austria

Dr Helmut Haberl, Associate Professor, Institute of Social Ecology, University of Natural Resources and Life Sciences, Austria

Dr Julien-François Gerber, Assistant Professor, International Institute of Social Studies, Netherlands

Dr John Holten-Andersen, Associate Professor, Aalborg University, Denmark

Theresa Klostermeyer, Officer for Sustainability and Social Change, German League for Nature, Animal and Environmental Protection, Germany

Dr Lyla Mehta, Professor, Institute of Development Studies, UK

Dr Geneviève Azam, Professor, Université Jean Jaurès, France

Dr. Hermann E. Ott, Professor, University of Sustainable Development Eberswalde, Germany

Dr Angelika Zahrnt, Professor, Institute for Ecological Economic Research, Germany

Dr Melissa Leach, Director, Institute of Development Studies (IDS), University of Sussex, UK

Dr Irmi Seidl, Assistant Professor, Swiss Federal Research Institute WSL, Switzerland

Dr Shilpi Srivastava, Research Fellow, Institute of Development Studies, UK

Dr Elgars Felcis, Researcher, University of Latvia, Chairman of Latvian Permaculture Association, Latvia

Dr Tilman Santarius, Professor, Technische Universität Berlin and Einstein Center Digital Futures, Germany

Nina Treu, Coordinator of Konzeptwerk Neue Ökonomie, Germany

Dr Laura Horn, Associate Professor, Roskilde University, Denmark

Jennifer Hinton, Researcher, Stockholm Resilience Centre, Stockholm University, Sweden

Dr Friedrich Hinterberger, President, Sustainable Europe Research Institute, Austria

Dr Miriam Lang, Assistant Professor, Universidad Andina Simón Bolivar, Ecuador

Dr Susse Georg, Professor, Aalborg University, Denmark

Dr Silvio Cristiano, Researcher, Università degli Studi di Napoli 'Parthenope' & Università Ca' Foscari Venezia, Italy

Dr Petr Jehlička, Senior Lecturer, Open University, UK

Dr Maja Göpel, Professor, Leuphana University, Member Club of Rome, Germany

Dr Geraldine Thiry, Associate Professor, ICHEC Brussels Management School, Belgium

Dr Olivier Malay, Researcher, University of Louvain, Belgium

Dr Richard Lane, Researcher, Copernicus Institute of Sustainable Development, Utrecht University, Netherlands

Dr Laura Centemeri, Researcher, National Centre for Scientific Research, France

Dr Stephan Lessenich, Professor, Ludwig Maximilians University, Germany

Timothée Parrique, Researcher, Stockholm University, Sweden

Dr Ludivine Damay, Lecturer, Université libre de Bruxelles, Belgium

Dr Janis Brizga, Researcher, University of Latvia, Latvia

Dr Claudio Cattaneo, Associate Professor, Universitat Autònoma de Barcelona, Spain

Dr Miquel Ortega Cerdà, Advisor, Barcelona City Council

Dr Olivier De Schutter, Professor, Catholic University of Louvain, Belgium

Dr Annalisa Colombino, Assistant Professor, Institute of Geography and Regional Sciences, University of Graz, Austria

Dr Philip von Brockdorff, Head of the Department of Economics, University of Malta, Malta

Dr Sarah Cornell, Senior Researcher, Stockholm Resilience Centre, Stockholm University, Sweden

Dr Ruth Kinna, Professor of Political Theory, Loughborough University, UK

Francesco Gonella, Professor, Department of Molecular Sciences and Nanosystems, Università Ca' Foscari Venezia, Italy

Orsolya Lazanyi, Researcher, Corvinus University of Budapest, Hungary

Dr Eva Friman, Director at Swedesd, Uppsala University, Sweden

Dr Pernilla Hagbert, Researcher, KTH Royal Institute of Technology, Sweden

Vincent Liegey, Co-Author of "A Degrowth Project", Hungary

Dr Manlio Iofrida, Associate Professor, Department of Philosophy and Communication, University of Bologna, Italy

Dr Mauro Bonaiuti, Lecturer, University of Turin, Italy

Dr Marco Deriu, Researcher, University of Parma, Italy

Dr Eeva Houtbeckers, Postdoctoral Researcher, Aalto University, Finland

Dr Guy Julier, Professor of Design Leadership, Aalto University, Finland

Dr Anna Kaijser, Lecturer, Linköping University, Sweden

Dr. Petter Næss, Professor in Planning in Urban Regions, Norwegian University of Life Sciences, Norway

Dr. Irina Velicu, Researcher, Center for Social Studies, University of Coimbra, Portugal

Dr. Ulrich Brand, Professor, University of Vienna, Austria

Dr. Christina Plank, Researcher, University of Natural Resources and Life Sciences, Austria

Dr. Karolina Isaksson, Senior research leader, Swedish national road and transport research institute, Sweden

Dr. Jin Xue, Associate Professor, Norwegian University of Life Sciences, Norway

Dr- Rasmus Steffansen, Researcher, Norwegian University of Life Sciences, Norway

Dr. Irmak Ertör, Researcher, Institute of Environmental Science and Technology, Autonomous University of Barcelona, Spain

Dr. Maria Hadjimichael, Researcher, Department of Social and Political Sciences, University of Cyprus, Cyprus

Dr. Carlo Aall, Researcher in Societal transformation and climate change, Western Norway Research Institute, Norway

Dr. Claudiu Craciun, Lecturer, National School of Political Studies and Administration (SNSPA), Romania