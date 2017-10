El consejero de Cultura anuncia una estrategia global de impulso a la industria de los videojuegos en Andalucía

Lo ha anunciado este miércoles ante más de 200 jóvenes amantes de los videojuegos: Andalucía tendrá una estrategia global para impulsar el sector. El consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, ha inaugurado este jueves la jornada de videojuegos y emprendimiento Ready Player One, organizada por eldiario.es Andalucía y la Fundación Cajasol, asegurando que su gobierno va "a impulsar una estrategia de carácter global", que va a permitir que "de manera transversal converjan todas las políticas que hace el gobierno" relacionadas con el sector del videojuego.

Según Vázquez, los pilares de esa estrategia van a ser tres: empleo, formación y cultura. "Tenemos que avanzar en ese camino. Hemos programado unas jornadas nacionales con todos los agentes del sector para el año que viene, donde podamos analizar la realidad del sector y estudiar y explorar las distintas posibilidades de crecimiento cultural, económico y de empleo. El videojuego y la cultura del videojuego engancha perfectamente con uno de los ejes transversales de la Junta de Andalucía que es el Plan de Cultura Joven", ha informado.

Jornada Ready Player One

El gobierno andaluz colabora desde comienzos de años con una iniciativa de emprendimiento internacional: la incubadora Playstation situada en el parque tecnológico de la Isla de la Cartuja. El consejero de Cultura ha destacado que la industria del videojuego se encuentra en Andalucía en "una fase embrionaria, pero ilusionante y con proyección de futuro. En el ámbito internacional supera en facturación a sectores tan consolidados como el del cine o el de la música, un dato que no es baladí, ya que significa que hay un potencial enorme".

Un 8,6% de los estudios de videojuegos están en Andalucía

En España se juega mucho a videojuegos: es el cuarto mercado en España y el octavo en el mundo. Por esa razón, ha indicado Vázquez, "queremos que en ese mercado juegue también Andalucía. Hablamos de una industria relativamente joven, el 85% de las empresas no tienen más de diez años, están recién empezando a andar. En Andalucía es una industria muy incipiente y queremos ayudar a consolidar este sector no solo desde una perspectiva recreativa, sino también industrial y cultural, que genere empleo y riqueza. El videojuego también es creación artística. En Andalucía tenemos un 8,6% de las empresas dedicadas a los videojuegos. Estamos muy por detrás de Cataluña o Madrid, relativamente cerca de la tercera, que es la Comunidad Valenciana y nuestro objetivo es escalar en estas posiciones".

En juego hay 92.000 millones de dólares de facturación mundial. Esas cifras suponen una enorme capacidad para generar empleo a nivel global y regional. El consejero ha subrayado que "es un caldo de cultivo apropiado para aprovechar desde la perspectiva de la generación de empleo y riqueza. Andalucía tiene que abrirse un hueco y consolidar como una de las industrias culturales y creativas. A ndalucía representa el 10% del empleo del sector que hay en España, pero este empleo tiene una ventaja: es un empleo de alta cualificación, de carácter indefinido y de calidad, que contrasta con el empleo que se genera en otros sectores más tradicionales. Nos permite crecer con un empleo de calidad".

El centro de emprendimiento no es el único epicentro del videojuego con el que cuenta la región, también existen centros de formación como la Escuela superior de videojuegos y arte digital de Málaga o numerosas empresas que, a lo largo de la jornada Ready Player One, presentaron sus proyectos: The Game Kitchen con su exitazo de crowdfunding Blasphemous, LUEGOLU3GO y su trilogía Nogalious (en plena campaña de fondeo por Kickstarter) o los videojuegos indies de Locomalito y Gryzor87.