Carreteras cortadas, comercios a medio gas y protestas en la jornada de paro en Catalunya

Martes de huelga general o martes de 'parón cívico' en Catalunya. Los dos paros convivirán durante toda la jornada, fruto de las diferentes convocatorias que sindicatos mayoritarios, minoritarios y entidades han convocado para este 3 de octubre. Las primeras afectaciones se han dado en algunas de las principales carreteras catalanas y en los pequeños comercios de Barcelona.

Si bien los dos paros se difuminarán en algunos momentos de la jornada, como en las diferentes concentraciones convocadas a lo largo del día en Barcelona (hay hasta cinco protestas diferentes a lo largo de la jornada), el origen de ambas es diferente.

Por un lado, el 'parón de país' o 'parón cívico' ha sido convocado por la Mesa per la Democràcia', que agrupa a los principales sindicatos de Catalunya, además de entidades independentistas y asociaciones. El 'parón cívico' ha hecho del a convocatoria un acto transversal, y ya han mostrado su apoyo desde el FC Barcelona hasta medios de comunicación como el diario ARA. Además, la Generalitat facilitará que los trabajadores públicos se unan al paro sin descontarles el sueldo.

La jornada convocada por la Taula per la Democràcia no es una huelga como tal. El paro no tiene motivos laborales. Sus convocantes lo vinculan a la protesta por la represión policial sufrida el 1 de octubre por muchos ciudadanos y en defensa de los derechos democráticos, incluido el derecho a decidir. Por lo tanto, se parecería a una huelga con contenido político que la legislación laboral no contempla.

Con todo, a nadie se le escapa que en Catalunya los partidos que mandan en instituciones públicas importantes como la Generalitat, Diputaciones y centenares de ayuntamientos coinciden con los objetivos con los que la Taula per la Democràcia ha convocado la protesta, por lo que la participación de sus empleados se prevé importante.

Por el otro, sindicatos minoritarios como la CGT, IAC, COS y la Intersindical–CSC, junto a otras asociaciones y partidos como la CUP, sí han convocado ante la Generalitat una huelga general. Los hay que secundarán ambas protestas. En algunas empresas públicas como TV3 y Catalunya Ràdio los comités de empresa han anunciado que los trabajadores se sumarán a ambas protestas: el "paro de país" y la huelga general.

Afectaciones en carreteras y en las aulas

Por el momento, las carreteras han sido los principales puntos de afectación por la huelga. La principal vía afectada por estos cortes es la AP-7, que registra un total de 10 kilómetros en un tramo en Cervià de Ter sentido Barcelona y otro corte en Sarrià de Ter (Girona), informa el Servei Català de Trànsit (SCT). El resto de carreteras afectadas son la B-23, la C-25, la C-252, la C-31, la C-63, la C-66, la N-260, la T-11, la C-16 y la N-340.

En el transporte de personas, los servicios mínimos establecidos para Cercanías y los trenes de Regionales de Cataluña, operados por Renfe, serán del 33%. En TMB, el servicio de metro está funcionando al 40% y los autobuses al 30%.

Por su parte, los estibadores del puerto de Barcelona y Tarragona han anunciado que secundan la huelga general al 100%. Si bien el resto de estamentos del puerto no se resentirá. El sector que más paro tendrá será el educativo. Todas las universidades catalanas han anunciado la suspensión de su actividad académica este martes para protestar contra la violencia policial el 1-O.

Establecimientos cerrados en el Raval de Barcelona Carla Benito

En el sector privado algunas empresas y cooperativas han anunciado cierres patronales. En Barcelona muchos pequeños negocios están cerrados a estas horas, aunque otras grandes cadenas permanecen abiertas. En el caso de los mercados municipales, según fuentes del Ayuntamiento de Barcelona, sólo cuatro de 39 han abierto este martes.

Comercios con la persiana medio bajada, imagen recurrente en la capital catalana Carla Benito

Otra imagen recurrente en las primeras horas de parón en la capital catalana es la de los establecimientos con la persiana medio bajada. Bares, colmados o talleres trabajando a medio gas. "Tenemos la persiana medio bajada, sí... Mi jefe estuvo a las cinco de la mañana en su escuela pero por responsabilidad con los clientes tenemos la persiana medio bajada. Hoy teníamos un pedido", destaca un empleado de un concesionario en el distrito del Eixample de Barcelona.