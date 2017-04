La immobiliària MK Premium demanda la regidora Gala Pin per injúries i calúmnies

El conflicte entre la regidora de Ciutat Vella de Barcelona, Gala Pin, i la promotora MK Premium per l'especulació immobiliària ha acabat als jutjats. L'empresa ha demandat Pin per injúries i calúmnies per les acusacions que la regidora havia llançat cap a la companyia a les seves xarxes socials, on la va acusar de "violència immobiliària".

L'escrit que la immobiliària ha presentat als jutjats de Barcelona sol·licita la celebració d'una conciliació, l'acte previ a la interposició d'una querella. La companyia reclama que Pin, a l'acte de conciliació, reconegui que les seves paraules són "calumnioses i/o injurioses" i que s'han efectuat per tal de desprestigiar públicament MK Premium. També demana que la regidora es retracti i li reclama 3.000 euros d'indemnització "pels greus danys i perjudicis morals".

Pin va acusar la companyia d'exercir la "violència immobiliària" o de pràctiques de "matons de billetera", paraules que fonamenten la denúncia per injúries i calúmnies de MK Premium. "Cada delicte que ens ha imputat injustament ara l'haurà de demostrar", ha assegurat en declaracions a aquest diari l'administrador de MK Premium, Daniel Leiva.

Per la seva banda, Gala Pin ha destacat al seu perfil de Twitter que la seva feina és "defensar els veïns". Un portaveu de l'Ajuntament de Barcelona ha indicat que el consistori encara està estudia la seva versió sobre la demanda.

Gala Pin no ha estat l'única persona advertida per la companyia en un comunicat. L'empresa també ha demanat a l'alcaldessa, Ada Colau, que es retracti d'un escrit en el seu Facebook on assegura que la immobiliària practica "assetjament immobiliari". Si no ho fa, adverteix la promotora, es podrien emprendre mesures legals també contra l'alcaldessa.

Segons la companyia, en la decisió d'interposar una denúncia contra Gala Pin ha pesat també l'enfrontament als platós de TV3 fa uns dies entre la regidora i un representant d'MK Premium pel conflicte que viuen els veïns del carrer Lancaster. De fet, l'empresa emmarca les paraules de Pin i el cara a cara a la televisió com una actitud "reiterada i hostil" dels representants del consistori amb el sector. Per aquest motiu, l'empresa ha destacat que si continua aquest tarannà, grans empreses privades del sector immobiliari s'estan plantejant una segona demanda "conjunta i històrica".

MK Premium assegura que la companyia va adquirir l'edifici del carrer Lancaster –a Ciutat Vella– i va resoldre tots els contractes de lloguer de forma amistosa, excepte un. En aquest sentit, considera que les acusacions de Pin de coacció són "molt greus, tendencioses i infundades". MK Premium ha assolit rellevància mediàtica les últimes setmanes ja que és una de les empreses que està comprant edificis sencers amb veïns que encara hi viuen però a qui se'ls està a punt d'acabar el lloguer.