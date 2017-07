Puigdemont fulmina Baiget per qüestionar la celebració del referèndum

Primera crisi del Govern de Carles Puigdemont a 24 hores de presentar els detalls del referèndum. El president de la Generalitat ha cessat el conseller d'Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, després que aquest hagi admès aquest dilluns que "probablement" l'Executiu no podrà organitzar el referèndum sobre la independència de Catalunya anunciat per l'1 d'octubre. A Baiget el substituirà temporalment el conseller de Cultura, Santi Vila, fins a trobar un altre titular pel departament.

Amb el cessament fulminant de Baiget per "pèrdua de confiança", Puigdemont dóna un cop sobre la taula de cara al tram decisiu de la legislatura. Tal com s'ha encarregat de recordar tota l'oposició aquest dilluns, Baiget, en l'entrevista a El Punt Avui que li ha costat el càrrec, ha verbalitzat en públic les dificultats per dur a terme el referèndum que altres consellers i dirigents convergents reconeixen en privat.

Baiget, a més de mostrar públicament els seus dubtes sobre el referèndum, havia lamentat en l'entrevista no formar part del "nucli dur" de decisions del Govern. També havia reivindicat el 9-N, precisament una data de la que fuig el Govern de Puigdemont al buscar que l'1-O sigui una votació vinculant i amb resultats i no una simple mobilització com va ser el procés participatiu impulsat per Artur Mas. Sense demanar la seva dimissió en públic, el vicepresident Oriol Junqueras havia recordat a Baiget aquest dilluns que la diferència entre l'1-O i el 9-N "és enorme".

Puigdemont ha fet fora del Govern a un company de partit del PDECat, però també a un home de la vella guàrdia de Convergència i proper a Mas. De fet Baiget, com a secretari del Govern al 2014, va llegir el decret de convocatòria del 9-N. El substitut de Baiget serà el primer conseller triat per Puigdemont, ja que tots els membres del Govern actual els van decidir Artur Mas i Oriol Junqueras en virtut de l'acord pel qual es va formar Junts pel Sí.

La destitució fulminant de Baiget, comunicada a través de les xarxes socials a última hora de la tarda d'aquest dilluns, també és un gest d'autoritat de Puigdemont sobre el seu partit, el PDECat. La coordinadora dels neoconvergents, Marta Pascal, havia sortit aquest dilluns a defensar l'ara exconseller i havia posat la mà al foc pel "compromís inequívoc i sense cap fissura" de Baiget amb l'1-O. Pascal també havia retret a la CUP que es posés a "assenyalar" consellers per la petició de cessament de Baiget que havien reclamat els anticapitalistes –i que Puigdemont ha atès.

En darrer lloc, la decisió de Puigdemont suposa un avís per a la resta de membres del seu Executiu, en especial els del seu propi partit, després de mesos de retrets entre PDECat i ERC, que s'acusen mútuament de no voler córrer riscos amb el referèndum: a qui dubti de l'1-O se li agrairan els serveis prestats, però no té lloc al Govern.