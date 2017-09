Sánchez condiciona el suport a la postura de Rajoy a permetre "més autogovern per a Catalunya" a partir del 2-O

El primer secretari del PSOE, Pedro Sánchez ha dit que hi ha una sortida per a després de l'1 d'octubre: diàleg, reforma de la constitució i més autogovern per a Catalunya.

Sánchez ha afirmat que el referèndum convocat pel govern de la Generalitat i el Parlament "no té cens, ni urnes, ni garanties". A més, s'ha dirigit als independentistes per afirmar que "dividir Catalunya no és estimar-la", i ha etzibat al president espanyol, Mariano Rajoy, que ha de fer "el que hauria d'haver fet i que no ha fet, que és dialogar». En relació amb això, ha ofert el seu suport al Govern del PP si a partir del 2 d'octubre emprèn la tasca de trobar una solució política per a l'encaix de Catalunya a Espanya. al mateix temps ha criticat l'actitud del dirigent popular a qui ha atribuït fomentar l'enfrontament entre territoris per arribar al poder. En aquest sentit ha qualificat com un error la campanya contra l'Estatut protagonitzada pel partit conservador.

Sánchez ha estat especialment dur amb els promotors del referèndum de l'1 d'octubre, del que ha criticat la manca de garanties i també que suposi la divisió en dues parts de la societat catalana. "Des dels fets consumats no es pot trobar una solució a la qüestió catalana" ha dit, en al·lusió als impulsors de la consulta independentista.

El primer secretari socialista espanyol ha vinculat el suport que el PSOE dóna en aquests moments al govern del PP "per defensar de la Constitució", a l'exigència que després l'1 d'octubre plantejarà el socialisme realitzar una reforma de la llei de lleis, que permeti "més autogovern per a Catalunya". En aquest sentit ha dit que "no és cert que la Constitució sigui irreformable".

El dirigent socialista ha fet només una al·lusió críptica a l'efecte de la repressió vinculada a la convocatòria "il·legal" del referèndum. "Tots tenen dret a parlar", ha dit.

Pedro Sánchez ha fet una defensa tancada de l'actitud dels alcaldes i regidors del PSC de Catalunya. Ha fet un homenatge als 1.300 regidors del partit que, segons ha manifestat, han rebut pressions i assetjament fruit d'una campanya orquestrada.

En tota la seva intervenció Sánchez s'ha mostrat molt dur respecte a la convocatòria del referèndum, del qual ha repetit que no té garanties i es troba fora de la legalitat. Davant d'això ha apostat pel diàleg, el consens i el pacte, que no divideixi Catalunya en dues parts i, en un toc crític, ha repetit que precisament l'enfrontament entre territoris va ser usat pel PP de Rajoy per aconseguir vots.



Iceta fa un toc a Colau



Miquel Iceta ha intervingut prèviament a Sánchez. El dirigent socialista català ha estat més contundent en el seu plantejament ja conegut d'oposició al referèndum. En aquest sentit ha fet una crida als seguidors del socialisme a Catalunya a no anar a votar en una convocatòria de la qual ha dit "l'han muntat només els independentistes per contar-se". "Votar es pacta amb garanties per a la majoria de catalans i espanyols". Per tant, ha afirmat Iceta: "ens trobaran al davant, no equidistants".

Iceta ha repetit l’argumentari en relació amb la convocatòria del referèndum, afirmant que divideix la societat catalana i que, per tant, posa en perill a unitat civil del poble català.

El dirigent català ha llançat una pulla a l'alcaldessa de Barcelona, i Ada Colau, que és sòcia del PSC en aquesta ciutat. "No es pot dir que té un acord (referent a col·laborar en les votacions) i no explicar-ho". A més ha ressaltat críticament que Colau hagi dit que anirà a votar.

El líder del PSC ha denunciat també que els alcaldes i regidors socialistes "són insultats i amenaçats" i, ha dit, en concret, que l'alcalde de Gavà, (42.000 habitants) i lloc on se celebra la festa de la Rosa, ha rebut amenaces de mort.

Igual com Sanchez, Iceta ha publicitat l'alternativa dels socialistes al conflicte obert entre Catalunya i Espanya. "No volem seguir així", ha dit, i ha advocat per "més autonomia, millor finançament per a Catalunya i una Espanya federal on els catalans se sentin més còmodes".

Iceta ha negat la major i enfront dels quals a Catalunya afirmen que Espanya és igual al PP, ha citat personatges que representen una altra visió, com "Machado, Cervantes o Rosalia de Castro i Salvador Espriu".