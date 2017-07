Grupos de acción local: que quienes sufren la despoblación diseñen la estrategia para frenarla

Con motivo del Día Mundial de la Despoblación, el Colegio de Ciencias Políticas y Sociología de Castilla-La Mancha ha organizado las jornadas 'Despoblación, economía y desarrollo del medio rural en Castilla-La Mancha'. Una iniciativa en la que se ha abordado el conocido fenómeno desde "diversas perspectivas" con una serie de expertos que han explicado la situación y los distintos programas que se han instaurado en su lucha, como el de territorios ITIS impulsados por la Junta de Comunidades.

José Juan Fernández, presidente de la Red Castellano-manchega de Desarrollo Rural, ha participado en la primera mesa redonda de las jornadas, ' La despoblación en Castilla-La Mancha, programas europeos y territorios ITIS', en la que se ha hablado del papel de los grupos de acción local en la defensa de las pequeñas poblaciones en la región. La característica "más importante" de estos colectivos, explica el también alcalde de Pedro Muñoz, es que permite a los mismos agentes de los territorios participar en esta reivindicación.

"Permite que sean ellos mismos los que planteen la estrategia. Es una iniciativa líder que está demostrado que funciona, porque no viene de gente ajena a muchos kilómetros de distancia", explica Fernández. Por eso, explica, es también fundamental que sean capaces de aprovechar los fondos para poder crear riqueza, puestos de trabajo y diversificar la economía, pasos necesarios en contra de la pérdida de población. Son estos grupos los encargados de captar, buscar y catalizar las ideas que la misma gente de los territorios puede tener en cuanto a emprendimiento, nichos de mercado y desarrollo económico, explica Fernández Zarco.

Por otro lado, señala que en las jornadas también se ha planteado que, a pesar de que los grupos de acción local llevan mucho tiempo trabajando, no están consiguiendo frenar el problema. "Ahora parece que ha entrado en la agenda política, pero no tengo claro que todos los políticos hablan de lo mismo al tratar esta lucha. A veces se habla de la pérdida de población en las ciudades, otras veces para evitar que los pequeños pueblos desaparezcan", lamenta Fernández. Sin embargo, explica que todos los municipios se ven afectados, desde los que tienen 500 habitantes a los que tienen miles, como Pedro Muñoz, y no se enfrentan a un peligro inminente. "Por eso tiene que ser una estrategia común, a nivel global y de estado", concluye.

El secretario del Colegio, Alberto Crespo, recalca que desde la institución se ha visto un proceso marcado de pérdida demográfica en los últimos cinco años. "Queremos aportar una visión del fenómeno en Castilla-La Mancha desde el punto de vista de la sociología, la política, la economía y la geografía y así también establecer los retos y sus posibles soluciones", explica. Por eso, la institución lleva unos seis meses trabajando en estas jornada. Lo que preocupa al Colegio es que "una cantidad importante" de municipios de la región pueden tener un futuro incierto debido a esta situación.

El origen del problema, explica el sociólogo, se puede encontrar entre las décadas de los 60 y los 70, debido a la emigración sufrida esos años. "Esto se ha vuelto más acuciante con la crisis, en algunas zonas por pérdida de población y en otras por el envejecimiento de la que hay", señala Crespo. El futuro, advierte, podría implicar que en la región sólo hubiese ciudades en las zonas como el corredor del Henares o de la Sagra, y algunos pueblos de la Mancha. "Entre ella, grandes zonas donde no vive nadie. Eso es lo que puede pasar, sino se palía el problema", concluye.