La Sanidad en Castilla-La Mancha mejora “de forma lenta” pero no se consolida

"Recuperar la Sanidad Pública en Castilla-La Mancha". Este fue el principal objetivo de Emiliano García-Page cuando llegó al Gobierno regional. Hoy, tras dos años y medio de legislatura, el Ejecutivo autonómico asegura que ha conseguido cambiar el modelo sanitario, hacer transparentes y poner al alcance de los ciudadanos las listas de espera sanitaria, publicar ofertas públicas de empleo y reanudar las obras en infraestructuras sanitarias, "al contrario de lo que se hizo en los cuatro años de Gobierno del Partido Popular".

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha asegurado que ahora se basan en las personas y en un modelo organizativo basado en la prevención, la promoción, la cronicidad y el envejecimiento. Respecto a las obras en los grandes hospitales, una de las principales demandas de los castellano-manchegos, el consejero ha señalado que las obras del nuevo Hospital de Toledo están "en pleno apogeo", con 700 trabajadores, al igual que las de Cuenca. "Ahora en Albacete vamos a licitar la segunda fase, y en Guadalajara la obra va a un ritmo más lento del deseado”.

Dos años y medio en los que la Sanidad ha sido una de las grandes protagonistas en Castilla-La Mancha principalmente por un motivo: las listas de espera. El consejero de Sanidad, Jesús Fernández, ha defendido que el objetivo del Gobierno autonómico hasta el final de la legislatura es mantener las listas de espera por debajo de las 100.000 personas.

Sin embargo el desfase entre las cifras de pacientes en listas de espera que ofrece el Ministerio de Sanidad y la Junta ha sido motivo de confrontación con los principales partidos políticos y con las plataformas. De hecho, lo último es que los 'populares' han anunciado que no descartan llegar a la vía penal contra los que "falsean" las listas de espera. Este ha sido solo uno de los temas que han marcado el ámbito sanitario en 2017 y que repasamos con los principales sindicatos y plataformas de Castilla-La Mancha.

CCOO califica el 2017 como el año de "la consolidación" pero no del crecimiento

El sindicato CCOO ha calificado de “decepcionante” el 2017. “Es cierto que hemos avanzado algo, pero principalmente lo que teníamos pactado de 2016, año en el que firmamos un acuerdo para los empleados públicos que se tenía que desarrollar este año y que finalmente lo ha hecho, pero con retraso. Podemos decir que se está consolidando el empleo, pero no podemos hablar de avances reales”, ha apuntado Chelo Cuadra Cuadra, secretaria general de la Federación de Sanidad y sectores sociosanitarios de CCOO en Castilla-La Mancha.

Como aspecto positivo, Cuadra señala que se ha recuperado la comunicación con la Consejería de Sanidad, “algo que no teníamos con el anterior Gobierno”, aunque asegura que gran parte de los compromisos que asumieron cuando llegaron al Gobierno “todavía no se han visto materializados”. “Tenemos que recuperar todavía muchos derechos como son los complementos de incapacidad temporal, la jornada de 35 horas, la carrera profesional y tenemos pendiente un pacto de conciliación para la vida familiar y laboral”.

UGT: “2017 ha sido el inicio de una recuperación pero muy lenta”

El sindicato UGT lo tiene claro: 2017 ha sido un año mejor que el anterior en materia sanitaria pero queda mucho por hacer. “En Castilla-La Mancha se ha iniciado una recuperación pero muy lenta, vamos muy despacio, se están haciendo cosas como por ejemplo el concurso de trasladados, que es lo último que ha salido, que es un concurso que en Castilla-La Mancha es histórico porque nunca se habían ofertado tantas plazas pero también es verdad que para nosotros estas cosas están llegando muy tarde”, apunta José Manuel Pinillos, secretario del sector de Sanidad de UGT en Castilla-La Mancha.

El sindicato también ha criticado que no ha llegado la recuperación retributiva ni la recuperación de la jornada de 35 horas, “a pesar de haber llegado ya a otras administraciones”. Además, UGT ha señalado que otra de las cuestiones que se tienen que recuperar en el ámbito sanitario es la carrera profesional. “Se anuló, se suspendió incluso el reconocimiento de gente que ya lo tenía solicitado, no se ha avanzado, y mientras que en otros servicios de salud se está recuperando, aquí en Castilla-La Mancha está bloqueado y no nos han dicho cuando se van a recuperar”, apunta Pinillos.

SATSE pide más enfermeros

En la misma línea el Sindicato de Enfermería SATSE Castilla-La Mancha ha asegurado que tras un 2016 marcado por el final de los recortes, el 2017 ha sido el año en el que se ha iniciado la recuperación aunque “muy lenta”, y que se está notando “muy poco” en los centros. “Las plantillas no avanzan al ritmo que va el resto del sistema sanitario”, asegura Juan Francisco Ruiz López, secretario general de SATSE en Castilla-La Mancha.

Como avances en el 2017, el Sindicato ha destacado: “una Oferta Pública de Empleo que se ha aprobado recientemente con muchas plazas y la negociación de un concurso de trasladados real y no lo que se hizo hace unos años”. Además ha asegurado que se está recuperando poco a poco el tema de las plantillas pero que todavía queda mucho por hacer. “Entendemos que en enfermería, en fisioterapia y en enfermeros especialistas no estamos en los números que deberíamos estar. Deberíamos tener una plantilla similar a la media de los países de nuestro entorno y estamos a la cola”, señala Ruíz López.

El tema de las especialidades es una de las principales reivindicaciones de SATSE de cara al 2018. Esperan que haya una “apuesta clara” sobre el crecimiento en plantillas de enfermeros especialistas, “es la gran asignatura que tiene el SESCAM”. Además confían en que a la profesión de enfermería se le dé un tratamiento similar al resto de carreras de los centros sanitarios.

Área de diálisis Javier Ramos

La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Guadalajara denuncia "falta de personal"

La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Guadalajara ha valorado de forma positiva que en el 2017 se hayan consolidado los contratos de los trabajadores que estaban en una situación “precaria”, pero a su vez ha criticado que no haya habido ni un aumento efectivo de plantilla. “En Guadalajara faltan mínimo 450 efectivos”, señala Marta Miranda Muñoz, portavoz de la Plataforma.

También ha criticado que la disminución de las listas de espera no se ha conseguido porque “aunque los datos digan una cosa, el sentir de la gente es que esto va a peor”. En cuanto al Hospital de Guadalajara, la Plataforma tampoco ve avances “ni vemos que se pueda abrir en 2019” y de cara al 2018, la Plataforma asegura que van a seguir presionando para que la Ley de Garantías sea una realidad.

Más aspectos positivos que negativos para la Plataforma de Cuenca

Valoración positiva de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Cuenca en relación con las lista de espera de la provincia. Asegura que la disminución “ha sido un hecho” en el último año en cirugía, aunque critica que las esperas en algunas especialidades “son excesivas”. También ha valorado de forma positiva la remodelación del espacio de Salud Mental que “estaba en condiciones lamentables” Esta ha sido una demanda que la Plataforma ha venido reclamando durante años.

En relación con el nuevo Hospital, la Plataforma asegura que no pueden seguir esperando a que el centro solucione todas las carencias “máxime si tenemos en cuenta que no sabemos ni cuándo ni cómo se va a terminar”, aunque las obras se han reactivado “tímidamente”. Por último han valorado de forma “muy positiva” la puesta en marcha de la Unidad de continuidad Asistencial de Atención Primaria y Medicina Interna (UCAPI) para atender de forma integral a pacientes crónicos.

El Sindicato Médico de Albacete denuncia que el Hospital se ha quedado "pequeño" para la ciudad

El Sindicato Médico de Albacete ha señalado que en 2017 se han producido "pocos avances", y que en concreto, Albacete capital tiene un Hospital que se ha quedado pequeño para la población que tiene. “El problema es que el Hospital que tenemos en Albacete capital se ha quedado pequeño en cuanto al número de camas y falta personal de anestesistas y eso produce que aumenten las listas de espera”, explica Miguel Fernando Gómez Bermejo, secretario provincial del Sindicato.

Por ello reclaman también aumentar y mejorar las plantillas. “En los cuatro años del PP se redujo el numero de plazas y ahora estamos pagando las consecuencias”. Además Gómez Bermejo ha señalado que otra de sus reivindicaciones será controlar el tema de las agresiones a los trabajadores de los centros sanitarios.“Es poner los medios adecuados para que en los sitios conflictivos haya alguien controlado, es decir, antes de que ocurra la agresión, evitarla”.

Hospital General Universitario de Albacete / Foto: SESCAM

En Toledo, los TAC siguen “infrautilizados”

En cuanto a la situación de la capital regional en materia sanitaria, la Asamblea en Defensa de la Sanidad Pública de Toledo ha constatado que los TAC que Emiliano García-Page inauguró en 2016 “siguen estando infrautilizados”. Además ha denunciado que las listas de espera para pruebas diagnósticas siguen aumentando y el presupuesto entregado a ‘Prestaciones con bienes ajenos’ se mantiene en alrededor de 120 millones de euros, “poco modificado en los últimos años”.

“La situación sigue empeorando en la Atención Primaria del SESCAM”

La Asociación profesional de Personal Estatutario de Atención Continuada (PEAC) ha denunciado que la situación sigue empeorando en la Atención Primaria del SESCAM, y que “además de a los recursos habría que achacar gran parte de la responsabilidad de ese deterioro a la gestión pésima de esos recursos”. La Asociación culpa de las listas de espera en Atención Primaria y la consiguiente saturación de los servicios de urgencias “a un modelo de coordinación de consulta y guardias anticuado, que incurre incluso en incumplimiento de preceptos legales de jornada y que confunde un descanso entre jornadas con una libranza".

“Caos” en el Transporte Sanitario

El colectivo Marea Blanca Castilla-La Mancha ha criticado la situación del transporte sanitario en la región, que se ha convertido en un “caos” para ciudadanos, pacientes y trabajadores, "a pesar de que el SESCAM ha intentado trasmitir tranquilidad". “En 2017 se ha adjudicado el nuevo contrato de ‘Gestión de Servicio Público de Transporte Sanitario Terrestre en Castilla-La Mancha’ según lotes a tres empresas diferentes. Sin embargo, a fecha de 1 de octubre de 2017, que entró en vigor, ninguna de las tres empresas adjudicatarias cumplía con el 100% de lo indicado en los pliegos”.

Sin embargo, la directora gerente del Servicio de Saludo de Castilla-La Mancha, Regina Leal, aseguró a mediados de diciembre que la entrada en vigor del nuevo concurso de transporte sanitario terrestre de Castilla-La Mancha el pasado 1 de octubre "ha permitido la contratación hasta el momento de un total de 129 trabajadores por parte de las empresas adjudicatarias de este servicio en las cinco provincias de la comunidad autónoma".

Marea Blanca también ha criticado una de las iniciativas “estrella” del SESCAM, el Plan de Humanización de la Asistencia Sanitaria “del cual no sabemos dónde y cómo está siendo evaluado”. “Da la impresión de que este Plan es una iniciativa de implantación minoritaria, vertical y estética que nos vende humo”. Por último y en relación con la provincia de Ciudad Real y aunque no está movilizada y no cuenta con colectivos provinciales integrados en Marea Blanca, comparte con el resto de provincias, "las principales reivindicaciones en relación con la privatización , las listas de espera, la ignorancia de la Atención Primaria y los problemas con los PEAC", según ha apuntado el colectivo Marea Blanca.