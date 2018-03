Fallece el director de orquesta Jesús López Cobos, "uno de los mejores"

El director de orquesta Jesús López Cobos, que llevó la batuta ante algunas de las más importantes formaciones musicales del mundo, ha fallecido hoy en Berlín a los 78 años a consecuencia de un cáncer y sus restos serán trasladados a Toro (Zamora) su ciudad natal, donde serán enterrados.

La localidad zamorana de Toro dará sepultura "con todos los honores" en los próximos días a este director de orquesta al que amigos y compañeros, así como personalidades del mundo de la cultura y la política han coincidido en calificar como uno de los "mejores".

López Cobos (1940) desarrolló la mayor parte de su carrera en Centroeuropa, donde fue reconocido en los grandes teatros europeos y americanos, como la Ópera de Berlín, donde fue director de orquesta entre 1981 y 1990; o la Orquesta Nacional de España (entre 1986 y 2000) y la Orquesta Sinfónica de Cincinnati (EE.UU), entre 1990 y 2000, entre otros.

Pero también fue protagonista de otros momentos como el que ha recordado el Gobierno, el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo: "fue un hombre que realizó una proeza el año pasado en el Auditorio Nacional al dirigir las nueve sinfonías de Beethoven en un solo día. Un esfuerzo físico y mental que todos los amantes de la música le agradecimos", ha afirmado en sus condolencias.

"Con su muerte España pierde a una figura destacadísima en el panorama de la música sinfónica y de la ópera", ha matizado sobre quien fue también director musical del Teatro Real entre 2003 y 2010.

Una etapa en Madrid a la que llegó de la mano de Emilio Sagi, quien fuera director artístico del Teatro Real de Madrid de 2001 a 2005, y quien le abrió la posibilidad al público español de disfrutar "de un gran músico, muy perfeccionista", ha expresado a Efe.

"Me siento muy contento de ese periodo, muy orgulloso de haber trabajado con él durante cuatro años", ha reconocido sobre esta etapa en el Real, uno de los de los pocos escenarios en los que se pudo disfrutar en España de su trabajo como director de orquesta.

Pero quien le dio su primera oportunidad fue Peter Maag, de quien fue ayudante en Venecia, al proponerle dirigir como titular la "Flauta mágica" de Mozart, uno de sus primeros pasos hacia el podio.

"Amaba su trabajo por encima de todo y sabía que el cincuenta por ciento de su quehacer sobre el podio consistía en explicar a los músicos su visión de cada obra, sin querer imponer que ésta fuera la única posible", ha contado en una nota.

Entre los reconocimientos que recibió a lo largo de su vida, López Cobos fue galardonado en 1981 con el Premio Príncipe de Asturias de las Artes, y del gobierno de Alemania obtuvo su más alta condecoración civil, la Cruz al Mérito de Primera Clase de la República Federal, por su aportación a la cultura germana.

En 2012 también le concedieron el Premio Castilla y León de las Artes 2012 en reconocimiento a "su proyección internacional".

Y es que, según ha destacado a Efe Beatricce Altobelli, su agente durante 40 años, "músicos hay muchos, pero él era, además, un gran señor, inteligente, espiritual y elegante dirigiendo a sus músicos".

"Un grande que quería descansar en Toro", ha dicho al tiempo que ha explicado a Efe que están organizando un gran homenaje en Toro. Localidad donde descansarán sus restos mortales y que ha decretado este mediodía tres días de luto oficial en el que las banderas de los edificios municipales ondearán a media asta.

Por su parte, Antonio Moral, director del Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM), ha lamentado la muerte de un "amigo generoso como pocos", pero también de un "hombre bueno que tenía una sensibilidad exquisita". "Hoy, Maestro, nos dejas un gran vacío, pero también el recuerdo de tantos momentos hermosos", ha matizado.

Momentos que se podrán ver en el documental que desde 2010 está preparando sobre López Cobos la realizadora Cristina Otero.

"Por desgracia - ha dicho a Efe- el documental no se ha podido terminar antes de su muerte, aunque él lo vio y le gustó mucho, pero faltan unos archivos que nos tiene que dar Radio Televisión Española y falta financiación. Le he seguido y he rodado con él por Suiza, Berlín, Viena, Valladolid, Málaga y tenía previstos conciertos para este año en España".

Para el Partido Socialista, en palabras de su responsable de Cultura, Ibán García del Blanco, España tiene "una deuda infinita" con el director de orquesta, ya que su contribución ha sido "indispensable para el desarrollo del Teatro Real y de la Orquesta Nacional de España".