El Gobierno no ampliará el plazo máximo de detención de migrantes en los CIE como pide Bruselas

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha confirmado este miércoles que España no aumentará el plazo de detención de las personas migrantes después de la pertición de la Comisión Europea de ampliar el periodo de internamiento hasta 18 meses. "El Gobierno de España no se ha comprometido con incrementar el tiempo que deben estar como máximo los extranjeros en los Centros de Internamiento (CIE) y, por tanto, no tenemos previsto incrementarlo", ha aseverado.

En respuesta a una pregunta parlamentaria de Ione Belarra, del grupo de Unidos Podemos-En Comú Podem- En Marea en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, el titular del departamento ha insistido en que el plazo máximo de detención en los CIE se mantendrá en 60 días, menor que en otros países europeos.

"No pens amos cambiarlo porque seguimos confiando en que los derechos humanos se justifican perfectamente con la entrada de 60 días", ha afirmado. Los CIE son centros no penitenciarios donde se encierra a personas por haber cometido la falta administrativa de estar en territorio europeo de forma irregular, lo que no supone un delito.

Bruselas instó el pasado 2 de marzo a los gobiernos europeos a ampliar el periodo de detención de los inmigrantes. Considera que los plazos establecidos por las leyes nacionales de algunos países no son suficientes y les exige que se guíen por las normas comunitarias, que son más estrictas: permiten privarles de libertad durante un máximo de seis meses o incluso durante un año y medio en casos extremos.

"Lo que queremos es que los inmigrantes que no tienen derecho al estatus de refugiado sean repatriados", explicó el Comisario de política migratoria, Dimitris Avramopoulos. Con esta medida se pretende expulsar al millón de personas que se estima que actualmente están en la Unión Europea sin derecho al asilo.

En cuanto a las reubicaciones y reasentamientos de refugiados, Zoido ha dicho que el Gobierno "está haciendo todos los esfuerzos para llegar a conseguir los objetivos que nos marcamos". "No creo que sea para poner una medalla el que hayamos reubicado a 878 refugiados de los 15.888", ha replicado Belarra, quien ha reprochado al Gobierno que se vanaglorie de que España sea el sexto país de la UE y cuarto de la zona euro en reubicaciones.

El ministro ha atribuido la falta de cumplimiento de los compromisos de acogida a "problemas administrativos" en la tramitación de expedientes. "Ocupamos el sexto lugar de la UE porque ningún país, dada las dificultades de tramitación administrativa, somos capaces de cumplir con los objetivos. Ningún país ha hecho más del 10% de las reubicaciones", ha concluido.