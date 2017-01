Peña Nieto suspende su reunión con Trump después de negarse a pagar el muro

El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, ha suspendido finalmente su viaje a Estados Unidos después de la polémica desatada entre ambos gobiernos por la decisión de Donald Trump de construir un muro en su frontera sur. La insistencia del mandatario estadounidense en que e l pago de la barrerá correrá a cargo de México ha derivado en la cancelación del encuentro previsto para el próximo martes.

"Esta mañana hemos informado a la Casa Blanca que no asistiré a la reunión de trabajo programada para el próximo martes con Donald Trump", ha anunciado Peña Nieto en su cuenta de Twitter después de haber mostrado horas antes su predisposición a mantener el encuentro.

Después de que Donald Trump prometiese por primera vez como presidente de EEUU que México sería el encargado de costear la construcción del muro, Peña Nieto pidió respeto y aseguró que "no pagaría ningún muro".

No obstante, se mostró dispuesto a reunirse con el presidente estadounidense, como estaba programado. " Es mi deber encarar los problemas y enfrentar los desafíos", añadió Peña Nieto, después de que numerosas personalidades del país hubiesen pedido al mandatario la cancelación del viaje.

Posteriormente, Donald Trump contestó a su homólogo mexicano con una amenaza: si no pagaba por el muro que quiere construir en la frontera, cancelaría la reunión. Horas después, Peña Nieto anunció la suspensión del encuentro.

of jobs and companies lost. If Mexico is unwilling to pay for the badly needed wall, then it would be better to cancel the upcoming meeting.