El Ministerio de Turismo financia con 300.000 euros a una web para encontrar canguro

El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital concedió en diciembre un préstamo de 306.765 euros a la empresa Mom2Mom con unas condiciones difícilmente mejorables: cinco años de amortización y un tipo de interés del 0,7%. La empresa se había presentado a la convocatoria Emprendetur, que apoya "la investigación, el desarrollo y la innovación aplicada a productos y servicios del sector turístico".

Sin embargo, Mom2Mom poco tiene que ver con estos objetivos: se trata de una página en la que las madres pueden buscar otras madres que les ayuden en caso de necesidad, aunque en la práctica en la aplicación abundan las ofertas de empleo. La empresa va dirigida exclusivamente a las madres, "para que encuentren la ayuda que necesitan en el cuidado de sus hijos".

Emprendetur es una línea de financiación que concede el ministerio para "facilitar el desarrollo de modelos de negocio innovadores que mejoren la competitividad y la rentabilidad del sector turístico español". "Entre los tipos de proyectos que se pueden presentar se incluirían investigación en nuevos materiales, eficiencia energética o innovación en soluciones tecnológicas aplicadas al turismo", dice la página web de la Secretaría de Estado de Turismo.

En la memoria económica que Mom2Mom presentó a la convocatoria se asegura que el proyecto "fomenta la desestacionalización del turismo", "se integra totalmente dentro del concepto de Turismo 2.0 al tratarse de una plataforma tecnológica" y "mejora la calidad y sostenibilidad de los destinos a través de la incorporación eficiente de las TIC". El proyecto tenía el nombre de "sistema colaborativo de cuidado de niños para madres turistas".

La página web y la aplicación, sin embargo, no hablan de nada de eso y ni siquiera mencionan el turismo. Definen el proyecto como una red social "que aspira a solucionar el problema relacionado con las circunstancias de las madres en la actualidad, concretamente en la falta de tiempo para cuidar de sus hijos y a la vez realizar sus objetivos profesionales y personales mediante la geolocalización de otras madres".

La web especifica, no obstante, que el cuidado se puede prestar a cambio de tiempo o de dinero. De hecho, muchos de los perfiles de las mujeres que aparecen ofrecen trabajo o sugieren que se trata de un servicio pagado y no de una red altruista. Un portavoz de la empresa rechaza que se trate de ofertas de empleo de canguros y subraya que un equipo revisa los anuncios para comprobar que todas sean madres, pidan o no dinero a cambio.

La memoria con la que Mom2Mom consiguió la ayuda insistía: "Proyectos tecnológicos como M2M contribuyen, por tanto, a mejorar el posicionamiento diferencial del sector turístico español para captar nuevos mercados y segmentos y, en definitiva, para mejorar la promoción turística de una forma más eficaz y eficiente e inmersa en la era digital. Asimismo, la plataforma M2M, cuyo principal objetivo es ofrecer servicios dirigidos a todo tipo de turismo, favorece significativamente la promoción de la diversificación de la oferta turística actual española".

El Ministerio asegura que concedió el préstamo después de comprobar que, "según la documentación aportada por la empresa solicitante, ésta cumplía con los requisitos previstos en la Orden de Bases por la que se regulan estas ayudas". No obstante, Turismo recuerda que en cualquier momento puede exigir la devolución de las ayudas desembolsadas si el proyecto no se desarrolla en las condiciones bajo las que se concedió el préstamo.

Un portavoz de la empresa asegura que el préstamo se les concedió en diciembre y que están desarrollando la parte de la aplicación "en destino" para que las madres puedan localizar a otras madres si están de vacaciones. "Así, si quieren por ejemplo tener tiempo para su marido pueden acudir a otra madre", dice. La descripción del proyecto en su página web subraya que se trata de una herramienta para conciliar: "Para que el desequilibrio entre tus horarios laborales y los de tus hijos, no sean tan problemáticos".

"Es una de las casuísticas. Nuestra nueva campaña está dirigida al turismo", dice el portavoz. Como justificación, uno de sus anuncios en los que un niño aparece vestido de piloto. En la web no aparecen las palabras viaje, destino o turismo.

Solo para madres

Fundada por la empresaria Yolanda Descartín en marzo de 2015, Mom2Mom se dirige solo a madres. "Mom2mom ha sido fundada por una madre que ha vivido en experiencia propia las dificultades de cuidar de sus dos hijos sola en un país extranjero. La filosofía de Mom2mom consiste en reflejar todas las experiencias de las madres para que estén a disponibilidad de otras madres. Ya que la fundadora solo puede conocer la experiencia como madre, ha optado por centrarse en mejorar la experiencia de vida de las madres", dice su página. Si un padre quiere utilizar este recurso tiene que ponerse en contacto con el departamento de soporte o bien acceder "mediante su pareja o expareja".

El portavoz reconoce que en varias ocasiones se les ha planteado si la herramienta es machista. Asegura, sin embargo, que la empresaria que creó Mom2Mom quería reflejar la realidad que vivió ella como madre. Señala que la red de madres fomenta la confianza y que varios sondeos y encuestas les han mostrado que las usuarias prefieren que no haya padres.