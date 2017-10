Medio siglo expandiendo la cultura: así es el gran catálogo mundial de bibliotecas

OCLC (Online Computer Library Center) es la mayor base de datos bibliotecaria del mundo, un catálogo que pone en contacto a bibliotecas para conocer sus fondos y realizar préstamos que de otra manera serían mucho más difíciles. Y lo lleva haciendo desde 1967, cuando internet aún era una utopía. 70.000 centros de 170 países están registrados en WorldCat, su producto estrella y motor de búsqueda por excelencia de la bibliografía. Según su último informe, el año pasado hubo más de 274 millones de páginas vistas.

Esta especie de cooperativa fue fundada en Ohio (Estados Unidos) por 54 colectivos y universidades de la zona, según cuenta a HojaDeRouter.com Julie Seront, miembro del equipo EMEA de OCLC. "Crearon sistemas informatizados para compartir catálogos. Había una simple pretensión: ahorrar tiempo y ahorrar costes". El objetivo era que todas las universidades del estado supieran dónde se encontraban los recursos para acceder a ellos con mayor facilidad, sin necesidad de adquirir nuevos, con tan solo automatizar el catálogo de cada una y compartirlo.

OCLC, que entonces se llamaba Ohio College Library Center, se constituyó como una organización sin ánimo de lucro. Frederick G. Kilgour, un exbibliotecario de la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale, fue el encargado de diseñar el sistema. Con el tiempo, fue el presidente y el máximo responsable de la expansión internacional, porque hasta 1977 estuvo limitado a instituciones de Ohio, pero a partir de entonces se amplió a otras regiones de Estados Unidos y el resto de países.

Hoy, además de poner a disposición de toda la comunidad los recursos bibliográficos, se busca que los centros colaboren entre sí. "Somos cooperativos. Significa que todas las bibliotecas trabajan con nosotros", resume Seuront, cuyo papel en OCLC es hablar con ellas y "ver cómo podemos trabajar juntos".

Sus miembros se desplazan a bibliotecas para explicar en qué consiste su trabajo y captar nuevos socios, mientras que otros centros, explica Julie, se acercan directamente a ellos para sumarse. "Todo el dinero y las contribuciones recibidas de las bibliotecas son reinvertidas directamente", asegura. Creación de nuevos servicios, investigaciones, encuentros para que los miembros se conozcan…

Aunque las bibliotecas pagan por el 'software' u otros servicios de OCLC, el WorldCat es el mayor OPAC (catálogo online de acceso público) del mundo. El Open WorldCat se lanzó en 2003 y se podía incrustar en buscadores o webs de ventas de libros. Ahora es posible acceder a su API de búsqueda o, si somos socios, instalar uno de sus 'widgets' en nuestra web. También hubo un proyecto de wiki (ya desaparecido), WikiD, en el que se añadía información a cualquiera de los registros del WorldCat.

Mientras tanto, nos podemos preguntar en qué bibliotecas del mundo se encuentran referencias a, por ejemplo, 'Cien años de soledad': si es la novela impresa, si está en braille, si es un audiolibro o una conferencia que versó sobre la novela y alguien dejó registrada.

Otro producto es el Worldshare Interlibrary Loan, un programa de préstamos 'online' que se beneficia del WorldCat. Los usuarios de la biblioteca pueden pedir recursos a otras bibliotecas y recibirlos con seguridad y comodidad. Los recursos electrónicos se comparten de forma diferente: no se mandan a un correo electrónico, sino que se comparten en un alojamiento especial que delimita el usuario que puede tener acceso o cuánto tiempo está disponible. Las bibliotecas reciben informes de la visibilidad de su contenido y de cuántas veces se ha usado, en este u otros productos. El año pasado se contabilizaron más de 7 millones de peticiones de préstamo interbibliotecario.

The OCLC annual report for 2016-2017: 50 years of continual reinvention. https://t.co/g9byCgGxIl pic.twitter.com/1oAWaV1elW