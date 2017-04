Una eurodiputada ultra pide en el Parlamento Europeo un Día Internacional para "las víctimas" del pueblo gitano

El próximo ocho de abril se celebra el Día Internacional del Pueblo Gitano, en el que se recuerda su historia y se rinde homenaje a las más de 500.000 víctimas gitanas del genocidio nazi y otras persecuciones raciales. Pero para la eurodiputada Mara Bizzotto, del partido ultraderechista y xenófobo italiano Liga Norte, el marcar una fecha especial en el calendario para los gitanos está de más.

Durante su comparecencia en la cámara comunitaria, Bizzotto no solo se ha preguntado por el sentido que tiene dedicar unas jornadas internacionales al pueblo gitano, sino que ha instado a la creación de un día especial para "las víctimas de los problemas causados por los gitanos".

"Respeto mucho a todos los pueblos víctimas de persecución y violencia, sobre todo a los que la sufrieron en la Segunda Guerra Mundial. Hoy, no obstante, con la mentira de la inclusión se dedican millones y millones de euros a los gitanos que no sirven para nada", ha afirmado Bizzotto durante su alegato racista.

"Y no permitan que nos digan que somos racistas, esto no lo toleren, no somos racistas. Decimos simplemente cosas reales que pasan cada día en Italia: no quieren integrarse", ha añadido.

Bizzotto ha concluido su intervención pidiendo una jornada internacional para las "víctimas" del pueblo gitano, coincidiendo con la próxima celebración del Día Internacional dedicado a este colectivo. "Aparte de unas jornadas internacionales de los gitanos, más bien haría falta una jornada internacional para nuestros ciudadanos italianos y europeos, que son víctimas de los problemas causados por los gitanos", ha concluido.

"Discurso lamentable"

El discurso xenófobo de la eurodiputada ultra Bizzotto ha generado rechazo entre otros miembros de la cámara. Algunos, como la eurodiputada de Izquierda Unida Marina Albiol, han hecho patente su desacuerdo en las redes sociales.

Una eurodiputada de la Liga Norte se ha marcado un discurso de odio hacia el pueblo gitano sencillamente vomitivo y lamentable #EPlenary — Marina Albiol Guzmán (@MarinaAlbiol) 6 de abril de 2017

La eurodiputada de Izquierda Unida también ha criticado que en la Unión Europea continúe habiendo autoridades e instituciones que "discriminan" al pueblo gitano y ha citado, entre otros, el caso de Hungría. "A día de hoy hay estados como Hungría, que con un gobierno del Partido Popular europeo, segregan en escuelas diferenciadas al alumnado gitano", ha afirmado Albiol.

"Arrasar los campos de acogida de gitanos"

No es la primera vez que el partido ultraderechista Liga Norte, que forma parte del grupo parlamentario de Marine Le Pen en la Eurocámara, muestra su desafección hacia el pueblo gitano. En 2015, el líder de la formación y también europarlamentario, Matteo Salvini, aseguró que si fuera ministro del Interior arrasaría los campos de acogida de los gitanos con una "excavadora".

"¿Qué haría yo en el puesto del ministro del Interior Alfano o de Matteo Renzi? Mandaría un preaviso de desalojo en seis meses, y luego arrasaría los campos de los gitanos con la excavadora", afirmó. Salvini hizo precisamente estas declaraciones el mismo día en que se conmemoraba la jornada internacional del pueblo gitano.