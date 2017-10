El juicio de #PreguntarNoEsDelito, marcado por el apoyo a los acusados y por consignas contra el "montaje policial"

El juicio contra los acusados de #PreguntarNoEsDelito se ha celebrado este miércoles marcado por las muestras de apoyo que han recibido por parte de familiares, amigos y estudiantes que se han concentrado a las puertas del juzgado desde primera hora de la mañana.

Alrededor de 200 personas han querido arropar a los jóvenes y denunciar lo que califican como "montaje policial" contra los acusados. Para ello, portaban pancartas y gritaban consignas como 'nada, nada, nada, ni un euro a la privada', 'solo el pueblo salva al pueblo', 'su represión nuestra solidaridad' y la más sonada 'preguntar no es delito'.

El juicio no ha quedado visto para sentencia en esta sesión puesto que faltaban las declaraciones de una periodista y de un perito, testigos fundamentales para los letrados de la defensa. Los jóvenes han manifestado ante la jueza que no quisieron impedir la salida del entonces presidente de Cantabria, Ignacio Diego (PP), tras el acto celebrado en la Universidad de Cantabria. "Los escoltas salieron a empujones y me dieron un puñetazo", ha subrayado uno de ellos.

Asimismo, han recalcado que no se les permitió entrar al evento organizado para realizar preguntas al expresidente "sin ninguna explicación" , hecho que desencadenó su "indignación", por tratarse de un acto público.

