Cantabria enviará un requerimiento al Estado dándole un mes para que le pague los 80 millones

El Gobierno de Cantabria enviará "esta semana" al Gobierno del Estado un "requerimiento de la deuda" dándole un plazo de un mes para que le pague los 80 millones que la comunidad asegura que le debe por no haber hecho frente a sus "compromisos".

De no cumplir con esos pagos, que corresponden a las obras del Hospital Valdecilla o la Fundación Comillas, el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, ha insistido en que el Ejecutivo demandará al Estado.

En declaraciones a la prensa, Revilla ha indicado que el requerimiento se enviará por escrito y, en él, desde el Gobierno autonómico recordarán al Estado sus compromisos con la comunidad y le instarán a su cumplimiento en el plazo de un mes.

"A partir de un mes, ya lo hemos dicho, los Servicios Jurídicos del Gobierno harán una cosa que es muy poco apetecible, plantear una demanda al Gobierno de España", ha señalado, y ha confiado en que "está guerra, como tenemos la razón, la tenemos que ganar".

El presidente cántabro ha insistido en que está "muy cabreado" por cómo está tratando el Gobierno de España a Cantabria y se ha preguntado "qué hemos hecho" en la región para merecer ese trato, que ha comparado con el que reciben, por ejemplo, el País Vasco o Cataluña.

En este punto, ha recordado la reunión que mantuvo con el presidente del Gobierno de Estado, Mariano Rajoy, y de la que "salí hablando maravillas" porque "me creí lo que me dijo y me lo ratificó por carta" comprometiéndose al pago de las obras de Valdecilla y la inclusión de la comarca del Besaya en las zonas de reindustrialización preferente.

"Ahora le escribo y ni me contesta", ha criticado Revilla, que ha asegurado que "seguro que cuando le escriben los vascos les contesta vuelta al correo y a Puigdemont, a ese ya telefónicamente", ha dicho el presidente cántabro, que ha señalado que, ante la falta de constestación de Rajoy ha escrito también a la "segunda de abordo", la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y "no me atiende ni contesta".

Ante esta situación, Revilla se ha mostrado "indignado" porque no sólo cree que le han mentido a él "sino a todos los cántabros. "Si me da salud Valdecilla, no voy a callarme", ha advertido el presidente.