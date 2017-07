Un miembro de la PAH sordo se queda encerrado durante un desahucio en su piso de Muriedas

En un comunicado, este colectivo ha relatado que esta mañana la comisión del Juzgado de Primera Instancia número 8 de Santander ha procedido al desahucio por precario de una vivienda en Muriedas (Camargo) en la que vivía un miembro de PAH Santander.

Según la versión de la PAH, esta comisión "no ha comprobado" que la vivienda estuviera vacía y ha cambiado la cerradura de la vivienda sin que este hombre, que se encontraba en una de las habitaciones y padece sordera y pérdida de visión, se percatara de la situación.

La PAH ha explicado que el hombre ha permanecido encerrado "varias horas" hasta que se ha puesto en contacto con la Plataforma, de la que se han desplazado para ayudarlo cuatro miembros.

Tras la intervención de la Guardia Civil y de los Bomberos de Camargo se ha podido sacar a este hombre a través de una ventana y a trasladarlo a un centro de salud para hacerle una revisión, tras lo cual una familiar se ha hecho cargo de él, ha informado la PAH.

La PAH de Santander ha considerado "inaceptable" que "no se cumpla ningún protocolo para efectuar estos lanzamientos" y que "no se cercioren" de que la vivienda esté vacía y "no se haga un aviso preventivo a los Servicios Sociales para conocer la situación del desahuciado y poder intervenir con tiempo suficiente".

La plataforma ha anunciado que este viernes miembros de PAH de Santander acudirán al juzgado nº8 a "solicitar explicaciones y buscar soluciones para que esto no se vuelva a repetir".

Además, la PAH Santander ha agradecido la "gran colaboración" prestada por los agentes de la Guardia Civil que han acompañado a sus miembros y ayudado a buscar una solución al afectado.