El Parlamento se une contra la brecha salarial que "anima" a las mujeres a denunciar las desigualdades

En una imagen de unanimidad y unidad poco corriente, todos los partidos representados en el Parlamento vasco (PNV, EH Bildu, Elkarrekin Podemos, PSE-EE y PP) han aprobado una resolución contra la desigualdad salarial entre mujeres y hombres. En Euskadi los últimos datos muestran que ellas cobran 7.489 euros, por término medio. También que hay sectores precarios muy feminizados, especialmente vinculados a los cuidados. Y la tasa de actividad femenina es 11 puntos inferior. Entre las medidas propuestas se incluye la de pedir "incorporar herramientas específicas para la denuncia de casos de brecha salarial" en el marco del buzón contra el fraude laboral que gestiona el Departamento de Trabajo y Justicia del Gobierno autonómico.

En un debate en el que no ha tomado la palabra ningún hombre, cinco parlamentarias han salpicado sus intervenciones con datos muy elocuentes. La impulsora de la iniciativa, Eukene Arana (Elkarrekin Podemos) ha subrayado que no sólo "al final de mes hombres y mujeres se llevan un salario diferente" sino que ello supone que las prestaciones por desempleo y jubilación femeninas sean igualmente "mucho más bajas, lo que perpetúa el problema". El acuerdo parlamentario reclama también al Ejecutivo de Iñigo Urkullu, que ha seguido el debate con atención desde su escaño, presente "en un plazo máximo de seis meses" un "plan de acción" con "los recursos necesarios" para el período 2018-2020 en el camino de la "eliminación de la brecha salarial". Según Arana, los actuales planes de empleo apenas abordan de modo "genérico" esta cuestión que, en palabras de Oihana Etxebarrieta, es "el mayor robo de la historia" porque atañe a la mitad de la población y "no entiende de fronteras".

La Cámara reclama también "promover junto a los agentes sociales" un "debate en profundidad" en los "foros competentes" de negociación colectiva para buscar esas medidas concretas y efectivas contra la brecha salarial. Se pide "especial énfasis en las pequeñas y medianas empresas". Asimismo, se encomienda al Instituto Vasco de la Mujer (Emakunde) un seguimiento periódico del fenómeno que recoja no sólo los datos actualizados sino también "recomendaciones". Se plantean, asimismo, "campañas de sensibilización y prevención".

Se insiste, por ejemplo, en "animar" a las mujeres trabajadores a "denunciar los casos de desigualdad". Para ello, se impulsará el buzón antifraude creado por el Departamento de Trabajo y Justicia dirigido por la socialista María Jesús San José con el ánimo de que se puedan poner en evidencia irregularidades sin temor a represalias.

"Se necesitarían más de 70 años para acabar con la brecha salarial a nivel mundial", ha urgido Leixuri Arrizabalaga (PNV), que ha lamentado que aún haya sectores de la sociedad que no se crean estas cifras abrumadoras. "Estamos hablando de derechos humanos", ha enfatizado desde la bancada del PSE-EE Gloria Sánchez, quien como Nerea Llanos (PP) ha recordado que cuanto más igualitario es el mercado laboral más productivo es el país. "Que dentro de cinco años no tengamos que estar aquí denunciando la brecha salarial", ha deseado la representante 'popular'.